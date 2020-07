El 80% de emprendedores nunca ha usado la facturación electrónica

Con el repunte del comercio electrónico en los últimos meses ante la cuarentena obligatoria a causa de la COVID-19, actualmente las ventas por este canal representan el 20% - situada anteriormente en 5% - según la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP).

Ello llevó a que muchos emprendimientos utilicen plataformas como redes sociales, tiendas virtuales o market places para llevar sus productos o servicios al público, aunque no se ha priorizado la facturación electrónica pese a ser obligatorio por el Gobierno para la declaración tributaria.

Cabe precisar que la resolución Sunat 073-2020 establece que todas las empresas que crearon su RUC entre octubre de 2019 y febrero de 2020 - ahora consideradas PRICOS - y otras empresas obligadas, deberán empezar a emitir facturación electrónica desde el 1 de setiembre del presente año.

“El 80% de estas empresas que están en la búsqueda de una plataforma o solución para vender por internet y gestionar sus ventas, aún no prioriza la facturación electrónica, están recién investigando. Este 80% nunca ha usado facturación electrónica y no sabe qué debe ofrecerle un servicio de carácter tributario y gubernamental”, señala The Factory HKA en un informe.

Además, se supo que el 70% de los emprendimientos están interesados en conocer cómo funciona el proceso de facturación electrónica y en integrarse para ofrecer un servicio completo al cliente final.

Finalmente, trascendió que en marzo y abril el e-commerce cayó 41% y 31%, respectivamente, y para mayo, creció 131%, mientras que en junio fue de 98%, según CAPECE, Alignet, Visanet y Mercado Pago.

