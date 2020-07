Desaceleración y desempleo deben revertirse

En mayo, el Gobierno dispuso la reactivación de la economía en una primera etapa y una extensión, con lo que esperaban llevar a un 80% la operatividad de las actividades.

En ese mes, el producto bruto interno (PBI) cayó 32,75% en comparación con mayo del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se trata del tercer mes consecutivo en que se contrae la economía, superada solo por abril (-40,49%).

A detalle, el sector manufactura disminuyó 41,51% y la minería e hidrocarburos en 45,79%. Estos representan el 16,52% y 14,36% del PBI, respectivamente.

Además, el comercio (representa el 10,18% del PBI) descendió en 49,56% y la construcción (5,10%) en 66,43%.

La producción de pesca disminuyó en 46,99%, mientras que el sector agropecuario aumentó 1,55% en mayo.

Cabe mencionar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima una caída de 13% de la economía nacional en este año.

Empleo: niveles dramáticos

Durante el periodo de confinamiento también aumentó el desempleo. De acuerdo al INEI, en el periodo móvil de abril, mayo y junio −que abarca los meses en que el país estuvo en aislamiento social−, casi 2,7 millones de personas de la población económicamente activa (PEA) ocupada se quedaron desempleadas, y solo en Lima Metropolitana y Callao. Esto representa a una disminución del 55,1% respecto a similar periodo móvil del 2019.

A su vez, la población económicamente no activa aumentó en más de 2 millones 706 mil personas, un 105,2% de variación.

La Cepal proyecta que la tasa de desempleo en Latinoamérica llegaría a un 13,5%. Mientras que la tasa de pobreza en el Perú aumentaría a 25,8% y a 76% en pobreza extrema.

En el periodo de análisis los ingresos también disminuyeron. El sueldo promedio mensual se ubicó en S/ 1.542,27. Esto es una disminución de S/ 159,10. Cabe recordar que durante el aislamiento social, las empresas adoptaron medidas como reducción de sueldos, suspensión perfecta, ceses o no renovaciones de contratos. La reducción de sueldos afectó en mayor medida a los hombres: recibieron S/ 288,4 menos.

Retos económicos

Entró un nuevo gabinete ministerial sin cambios en el timón del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras el Gobierno sigue implementando la fase 3 de la reactivación, a la par que impulsa el programa Arranca Perú.

Kurt Burneo, economista y profesor de Centrum Católica, indicó que aún poniendo las condiciones para que la economía opere a más del 96%, se debe determinar si las empresas van a operar. "Para que realmente operen, debe haber demanda. Ese es el problema central", apuntó, añadiendo que la baja demanda guarda relación con las cifras de desempleo.

Así, el Gobierno debe priorizar la macroeconomía en el sentido de recuperar los recursos fiscales utilizados para la atención de la Covid-19. “En una primera etapa se comprometieron los recursos. ¿Qué se está haciendo para recuperarlos”, exhortó Burneo.

Consideró, además, que el MEF debe sincerar las expectativas económicas para que haya una reacción desde el sector privado. “Nadie sabe la magnitud de la reactivación económica generada en la primera y segunda fase, porque no hay una línea base ni meta. Cuando no hay esa métrica, se presta mucho a la especulación. Si el empresario no ve una luz al final del túnel, se mantiene conservador”, expresó el economista.

Burneo apuntó que también es necesario impulsar la inversión pública, dado que " es una facilitadora de la inversión privada". La primera equivale a un 5% del PBI y la segunda a un 20%, acotó.

A su vez, Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F, indicó que se debe reactivar el gasto del Estado, refiriéndose a un gasto mayor del presupuesto y la ejecución de proyectos −"es el primer indicador de dinamismo"−.

Expresó que el gabinete liderado por Pedro Cateriano debe revisar cómo se viene realizando la reactivación económica.

Además de ello, el Gobierno debe terminar de dar los insumos a las empresas para continuar con el reinicio de sus actividades, sostuvo Díaz.

“Hay que mirar las medidas con decisiones empresariales. Las reglas generales han sido cambiantes. Con esa incertidumbre, las empresas van a estar cautas”, expresó, añadiendo que se deberán clarificar las reglas con la transición de la etapa de emergencia a la de una nueva normalidad.

Reacciones

Avanza norma de uso del canon

La Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría el predictamen para dar medidas extraordinarias respecto a la Ley del Canon durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En ese sentido, dispuso que los gobiernos regionales puedan utilizar el 15% de los recursos provenientes por el canon para financiar los planes de su región respecto a los servicios de salud y atención a la Covid-19, respaldados por el Ministerio de Salud.

La norma también permite que otro 10% del ingreso por canon se utilice para ampliar los planes de agricultura y educación que se estuvieron desarrollando en las respectivas regiones.

El predictamen tuvo el apoyo de 5 congresistas, 2 votaron en contra y otros 2 se abstuvieron.

Para que pueda aplicarse, el dictamen aún debe ser debatido y votado en el pleno del Congreso.

El canon solo se puede utilizar para el financiamiento de proyectos de inversión pública, mantenimiento, entre otros.

