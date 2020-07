Ingresosolidario.dnp.gov.co ¿Cómo saber si soy beneficiario? | El aumento de casos del nuevo coronavirus en Colombia ha afectado no solo al sistema de salud sino también a la economía del país. Por tal motivo, tras decretarse el aislamiento preventivo obligatorio, un sinnúmero de ciudadanos no tuvieron otra opción que dejar de trabajar; algunos vieron su sueldo reducirse, mientras que otros se quedaron sin empleo. Frente a esta situación, el Gobierno de Iván Duque ha optado por habilitar el programa Ingreso Solidario. La finalidad de este bono es mitigar el fuerte impacto de la pandemia en los hogares que se hallan en estado de vulnerabilidad. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad designada para su distribución, y desde que inició la pandemia ha otorgado 160.000 pesos mensuales a los más afectados por la crisis de la COVID-19.

Hasta el momento, se anunció que se han entregado tres giros, no obstante, en los días siguientes se depositará la cuarta ronda. Así lo confirmó Alberto Rodríguez, director del DNP: “Hicimos un giro en abril, estamos haciendo un segundo también en mayo, en junio; y haremos lo mismo para el mes de julio hasta diciembre”. Del mismo modo, el funcionario señaló que la administración y ejecución de este programa quedará a cargo del Departamento de Prosperidad Social.

Ingreso Solidario DNP: cronograma de pagos

La entrega del Ingreso Solidario DNP será girado en cuatro armadas, acorde con la información del Departamento Nacional de Planeación. Estos se harán entrega en las fechas que te mostramos a continuación:

- Primer giro: se entregó en el mes de abril y benefició a 1.162.965 familias.

- Segundo giro: el último 22 de mayo inició la entrega y tuvo como destinatarios de un único depósito de 320.000 pesos las personas que no poseían cuenta bancaria.

- Tercer giro: el pasado 19 de junio empezó la entrega de un nuevo monto de 160.000 pesos.

- Cuarto giro: desde la segunda semana de julio se repartirá la entrega de una nueva armada.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del Ingreso Solidario DNP?

Aquellos que accedieron a las tres primeras entregas, podrán acceder de forma automática al cuarto subsidio del Ingreso Solidario. De esta manera fue informado por las autoridades colombianas, quienes añadieron que también podrán beneficiarse los cesantes y ciudadanos que no hayan recibido algún otro apoyo del Estado.

Como requisito básico los que deseen recibir esta ayuda económica no deben pertenecer a ningún programa social que otorga el Gobierno de Iván Duque, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA.

¿Habrá un Ingreso Solidario destinado a personas desempleadas?

El titular del Ministerio del Trabajo, Ángel Custodio, explicó que se está trabajando en un subsidio para las personas que hayan perdido su empleo durante la emergencia sanitaria o que se encuentren con licencia sin goce de haber debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Vamos a apoyar con un Ingreso Solidario a los trabajadores que se encuentren con suspensión de su contrato laboral o en licencia no remunerada. Consistirá en un ingreso directo a la cuenta de los trabajadores”, comunicó el funcionario.

¿A cuánto asciende el Ingreso Solidario para desempleados?

Los ciudadanos que se encuentren desempleados serán acreedores de un Ingreso Solidario de 160.000 pesos, según informaron las autoridades del Gobierno. El subsidio será depositado en su totalidad en la cuenta del titular que sea beneficiario, además, se calcula que este apoyo momentáneo llegue a 600.000 ciudadanos afectados.

Ingreso Solidario DNP: LINK de consulta para beneficiarios

Para conocer si fuiste seleccionado como beneficiario del Ingreso Solidario DNP, debes acceder a la plataforma web mediante este ENLACE o haciendo clic en la siguiente dirección web: ingresosolidario.dnp.gov.co. Cuando esté dentro de la página web, ingrese la información que solicita el sistema para confirmar su identidad.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Descubre si has sido incluido en el padrón de beneficiarios para ser acreedor del Ingreso Solidario entregado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para ello, siga los pasos que le indicamos a continuación:

- Ingresa a la WEB OFICIAL del subsidio a través de este LINK.

- Selecciona la opción que dice ‘Consulta giros y beneficiarios’.

- Introduce el número de cédula y haga clic en el recuadro ‘No soy un robot’.

- Escoge la opción ‘Buscar’ y espere hasta que la página indique si es o no uno de los beneficiarios.

Si no fuiste seleccionado para acceder a este bono, el sistema indicará el siguiente mensaje: “No está en el listado de hogares beneficiarios del Ingreso Solidario”.

De lo contrario, si estás en la lista de personas que recibirán el subsidio, la web arrojará todos los detalles sobre días y modalidades de cobro del Ingreso Solidario.

Si no fui seleccionado, ¿qué puedo hacer par ser beneficiario?

Si consultaste en la WEB OFICIAL del Ingreso Solidario y no fuiste seleccionado para ser beneficiario, puedes intentar ingresando los datos de otros miembros de la familia, pues es posible que uno haya sido incluido en el listado de acreedores. Para ello, solo deberás confirmar los datos de tu pariente en este LINK.

¿Cómo proceder si soy beneficiario pero no recibí el Ingreso Solidario?

Si no has cobrado el bono del Ingreso Solidario aunque fuiste incluido en el listado de beneficiarios, no tienes que preocuparte. El presidente Iván Duque mencionó que mantendrán su acceso al cobro correspondiente y podrán cobrar las armadas juntas.

“Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a 480.000, que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, afirmó el presidente.

¿Se puede cobrar los tres primeros giros de Ingreso Solidario?

Las autoridades de Colombia han recalcado que las personas que no pudieron cobrar los giros pasados por cualquier motivo, tendrán la opción de recibir los tres primeros giros en la cuarta entrega del Ingreso Solidario.

¿En qué bancos se pueden cobrar los giros del Ingreso Solidario?

A fin de que el reparto del Ingreso Solidario sea más ágil, el Gobierno de Colombia ha creado alianzas con varias instituciones financieras. Las cuales se encargarán de hacer efectivo el procedimiento a nivel nacional. A continuación, los bancos a los que podrás acercarte a cobrar el subsidio.

- Bancolombia

- Bancamía

- Banco Caja Social

- Movii

Para conocer más detalles acerca de las agencias en las que se puede cobrar este subsidio y las modalidades de retiro, puedes hacer clic en este ENLACE.

¿Cómo cobrar en Ingreso Solidario a través de Movii?

A fin de consultar tu saldo y cobrar el dinero del Ingreso Solidario a través de Movii, solo necesitas descargar el aplicativo desde el Play Store, App Store o AppGallery. Cuando tengas la app, regístrate y espera hasta que el dinero sea depositado en las siguientes 24 horas.

¿Cómo cobrar en Ingreso Solidario en Bancolombia?

Para que puedas cobrar el subsidio que entrega el DNP mediante Bancolombia, dirijete a uno de los corresponsales bancarios que están localizados en los 51 municipios del país. Conozca AQUÍ cuáles son los más cercanos a su domicilio.

¿Cómo cobrar en Ingreso Solidario en el Banco Agrario?

Ingresa a la página virtual del Banco Agrario mediante de este LINK y haz clic en la opción ‘Ingrese su número de cédula para saber dónde reclamar su Ingreso Solidario.

Para mayor información, puedes consultar a través las siguientes líneas telefónicas:

- Desde Bogotá: (571) 594 8500.

- Desde otra parte del país: 01 8000 91 5000.

¿Cómo cobrar en Ingreso Solidario en Bancamía?

Para cobrar el Ingreso Solidario en Bancamía, solo necesitas crear una cuenta de ahorros. Puede hacerlo de forma rápida vía online, ingresando a este LINK o acercándote a los canales de atención presencial.

Luego de haber realizado ese trámite, ingresa a la aplicación móvil de Platamía para confirmar la entrega de los 160.000 pesos. Si aun tienes dudas o consultas, llame al 01 8000 126 100, opción 2.

¿Cuál es el proceso para seleccionar a beneficiarios del Ingreso Solidario?

La institución que se encarga de la elaboración del listado de beneficiarios es el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto al apoyo del Sisbén y los Ministerios de Trabajo, Salud y Hacienda.

¿Hasta cuándo se otorgará el Ingreso Solidario DNP?

El Ingreso Solidario continuará siendo entregado a los beneficiarios hasta que finalice el presente año, es decir, diciembre de 2020. Así lo ratificó el presidente Iván Duque a toda la población residente en Colombia.