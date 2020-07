El Gobierno renovó su gabinete ministerial. Juró Pedro Cateriano como premier en reemplazo de Vicente Zeballos. Ello el mismo día en que INEI dio a conocer que la economía se contrajo 32,75% en mayo y que, entre abril y junio, casi 2,7 millones de personas perdieron su empleo, solo en Lima Metropolitana.

El cambio de gabinete, sin embargo, mantiene a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Alva, en medio de la implementación de la Fase 3 de la reactivación económica, con el inicio del programa Arranca Perú y a un mes de que el sector presente las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Para fines de agosto también se ha planificado la presentación del proyecto de ley del presupuesto fiscal para el 2021, año que también habrá un cambio de gobierno.

¿Qué retos enfrenta este nuevo gabinete en el rubro económico? De acuerdo a los economistas consultados, se deben sincerar las expectativas económicas, al igual que dinamizar el gasto del Estado y definir las reglas de juego para el sector empresarial, que fueron cambiando con el estado de emergencia y el confinamiento.

Enfoque en la macroeconomía

De acuerdo a Kurt Burneo, economista y profesor de Centrum Católica, “ahorita la prioridad es la macroeconomía”, frente al pronunciamiento antes hecho por la ministra Alva respecto a una necesaria reforma en aspectos microeconómicos.

Sostuvo que el país ha utilizado sus recursos para la lucha contra la COVID-19, por lo que es necesario volver a tener la fortaleza macroeconómica. “En una primera etapa se han comprometido recursos. Hoy no tenemos esa capacidad de financiarlos. ¿Qué se está haciendo para recuperar los recursos?”, señaló.

“Pensar en cambios trascendentales microeconómicos y permanentes es prematuro”, apunta Enrique Díaz, explicando que el estado de emergencia en el país implicó que se adopten “muchas medidas volátiles”.

Burneo añade que el MEF deberá “sincerar” las expectativas económicas con el fin de tener un horizonte claro. Sin ello, los empresarios mantendrán una actitud conservadora, acotó.

“Nadie sabe la magnitud que generó la reactivación económica en la primera y segunda fase, porque no hay una línea de base y una meta. El problema es que cuando no hay esa métrica, se presta mucho a la especulación. El empresario se mantiene conservador cuando no ve luz al final del túnel”, sostuvo y precisó que si no se presentan las expectativas del gobierno en este sector, “no va a haber reacción de la parte privada”.

A ello, Enrique Díaz apuntó que el Estado debe culminar de dar los insumos para que las empresas continúen con su reinicio de actividades con normalidad, además de definir las reglas de juego para el sector empresarial en el aspecto laboral. “Las reglas han sido cambiantes. Con esa incertidumbre, las empresas van a ser cautas”.

Añadió que debe existir un seguimiento a los programas de ayuda que dio el gobierno al sector privado, como las líneas de créditos de Reactiva Perú, el Fondo de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (FAE-Mype), y las que se aplicarán para el turismo y el agro.

Inversión y gasto

Otro aspecto señalado por Kurt Burneo es la inversión pública. Señaló que esta representa el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), pero que debe ser impulsada porque “es una facilitadora de la inversión privada”, la que equivale a un 20% del PBI.

Si bien el Programa Arranca Perú generará 1 millón 009 mil 704 puestos de trabajo temporales, Burneo precisó que en las inversiones del gobierno “tiene que haber una dosis de realismo” “No podemos pensar en gasto de una sola vez, hay que saber claramente cuáles son las inversiones públicas que desarrollará el Estado en estos meses para sostener la reactivación”.

Enrique Díaz complementó indicando que el estado debe “dinamizar” el gasto presupuestario en proyectos. Añadió que el gabinete ministerial deberá observar cómo se viene implementando la reactivación económica.

