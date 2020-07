Agroexportaciones aumentaron 31.1 % en mayo respecto a abril, según BCRP

Las agroexportaciones peruanas ascendieron a US$ 425 millones en mayo del presente año, monto mayor en 31.1 % respecto a abril último y con un aumento del volumen embarcado de 33.5 %, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo al estudio realizado por la institución, los productos que destacaron por su incremento en envíos fueron las paltas (88.2 %), espárragos (187.5 %) y banano orgánico (7.1 %), entre otros. Asimismo, los principales destinos para estos productos bandera fueron la Unión Europea (40.4 %), Estados Unidos (65.7 %) y Chile (26.7 %), en ese orden.

PUEDES VER Exportaciones mineras cayeron en -51,8% durante mayo

Precisamente, desde el Gobierno el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que entre entre enero y mayo del 2020 las exportaciones nacionales de frutas sumaron US$ 1414 millones, registrando un ingreso de 11.6 % mayor frente a similar periodo del 2019, cuando se recaudaron US$ 1267 millones.

Sayuri Bayona, viceministra de Comercio Exterior, explicó que este nuevo “récord histórico para este periodo” obedeció a un incremento en las ventas de uva (US$ 451 millones/+26.5 %), mangos (US$ 329 millones/+26.8 %) y palta (US$ 328 millones/+7.1 %) durante mayo último.

PUEDES VER Puneños exportan hongos a Chile y buscan consolidarse con marca nacional

Otros productos que pudieron reflotar pese al estado de emergencia fueron los cítricos (US$ 62 millones/+41 %), con una especial participación de la mandarina (US$ 54 millones/+50 %). El repunte de exportaciones de esta fruta se debió a una mayor oferta y demanda entre los consumidores.

Como se recuerda, los principales destinos de las frutas producidas en el Perú son los Estados Unidos (40 %) y la Unión Europea (38 %). Las ventas a estos mercados aumentaron en 8% y 18%, respectivamente.

#BCRP: Las exportaciones agrícolas de mayo de 2020 aumentaron 31,1% respecto a abril, destacó el mayor envío al exterior de paltas frescas, espárragos frescos y banano orgánico, entre otros productos.

>>https://t.co/y7uMqMDIiJ pic.twitter.com/HGTUvneFLl — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) July 13, 2020

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.