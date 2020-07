Vuelos: Las 6 cosas que debes llevar y saber antes de ir al aeropuerto

Luego de cuatro meses exactamente, los vuelos nacionales comerciales volverán a operar desde este miércoles 15 de julio. Y para proteger a los viajeros de posibles contagios por el nuevo coronavirus se han establecido protocolos de sanidad obligatorios de cumplir.

Toma nota de todo lo que debes llevar y saber antes de salir de tu casa hacia el aeropuerto. Considera que dentro de la nueva convivencia, la forma de viajar será muy distinta a la de antes.

Este protocolo será aplicado tanto para viajeros de Latam, Viva Air y Sky Perú:

1. Llegar 3 horas antes: Es el tiempo que podría tardar para pasar por los protocolos sanitarios del aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Si viaja desde provincia, la recomendación es llegar con dos horas de anticipación.

2. Usar mascarilla y protector facial. Las personas que no tengan puesto ambos implementos no podrán ingresar al aeropuerto y mucho menos al embarque. Asimismo, deberá usarse durante todo el vuelo. Un dato adicional: el escudo facial o careta deberá de cubrir ambos lados de la cara y llegar hasta por debajo del mentón.

3. Declaración jurada de salud: ¿Dónde buscarlo? Los formatos están disponibles en las páginas web de las aerolíneas. También deben llenarse declaraciones juradas para el transporte de los menores de 14 años y para mayores de 65 años.

4. Tarjeta de embarque a la mano. Lo debes llevar impreso o de forma digital, de lo contrario no se permitirá el acceso al aeropuerto. Incluso se ha recomendado a los pasajeros realizar su check-in de forma digital para evitar aglomeraciones en el aeropuerto.

5. Ingreso por grupos pequeños: A diferencia de antes, el ingreso al avión se realizarán por pequeños grupos para evitar las aglomeraciones en la puerta. La misma dinámica se usará durante el desembarque.

6. Otras recomendaciones. Si tienes síntomas o presentas temperatura de más de 38° será mejor no acudir al aeropuerto, pues no pasarías por los protocolos de sanidad. Evita ir acompañado, pues sólo el pasajero con su boleto en mano será el único con acceso al terminal, salvo que se trate de casos de emergencia. Por último, los counters del aeropuerto se emplearán exclusivamente para el despacho de equipaje, pues el check in deberá hacerse virtualmente.