Ministerio de Vivienda: 93% de familias en La Victoria cuentan agua y desagüe

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Rodolfo Yáñez, entregó el informe técnico del levantamiento catastral urbano de La Victoria, elaborado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Del informe, señaló que el 93% de familias del distrito cuentan con agua y desagüe.

En la presentación de la entrega del informe, el ministro añadió que 97% de hogares cuentan con electricidad y 23,6% con telefonía fija. “Esto mejorará la situación del control de la gestión de riesgos para el distrito. Ahora se podrá manejar y mejorar las arcas financieras del distrito”, señaló y agregó que se trata del primer distrito que cuenta con su informe de catastro.

El informe técnico abarca la distribución de unidades catastrales de 10 349 lotes, 590 manzanas y 8 sectores de La Victoria. Además, indica que el 79% de predios victorianos están elaborados con ladrillos, 12% con concreto, 8% con adobe y el 1% no especificado.

George Forsyth, alcalde de La Victoria, indicó que el catastro del distrito no se había renovado desde 1970, por lo que, a modo ejemplo, indicaba que “una cuadra entera no estaba registrado en nuestros sistemas”, añadiendo que el informe “va a ayudarnos para los cobros, a sincerar lo que deben pagar los predios y locales. Esto va a ayudar a la titulación de familias que viven en distintos hogares y no cuentan con el título de propiedad”.

“Necesitábamos un arma como el catastro para combatir a la informalidad”, declaró.. Añadió que se deberá entregar una segunda parte, referida a los cerros El Pino y San Cosme, así como una parte de la urbanización Apolo. “Esos puntos son los más críticos y más importantes, porque ahí falta el agua y los servicios tan necesarios”, expresó Forsyth.

Recordó que el distrito le entregó 2 mil 072 millones de soles al Estado.