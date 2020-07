Bono electricidad: Lista aprobada de beneficiarios se publicará el 29 de julio

El gerente de supervisión de energía de Osinergmin, Edwin Quintanilla, brindó detalles sobre el cronograma del Bono electricidad ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Quintanilla precisó que en estos momentos las distribuidoras de energía eléctrica remitieron a Osinergmin el listado de usuarios focalizados para este subsidio de 160 soles, cuya revisión, aprobación y publicación se dará a más tardar el 27 de julio por parte del ente regulador.

Mientras que las empresas prestadoras del servicio la publicarán el 29 de este mes, permitiendo que los beneficiarios accedan desde el 5 de agosto a esta medida para paliar la economía de los hogares en el cobro de luz.

‘‘Si no han pagado, no paguen'’

Asimismo, el presidente de Osinergmin, Antonio Angulo, dijo que todos los reclamos que reciben por cobros elevados, son analizados y verificados para determinar si corresponden al monto consumido realmente por los usuarios.

Respecto a los comercios cerrados durante la época de confinamiento como los restaurantes, a los que se les ha facturado por montos elevados cuando no han consumido nada, Angulo acotó que es fundamental el reclamo para hacer valer su voz.

‘‘Si no han pagado, no paguen y reclamen. Si han pagado, igual reclamen, para que se les devuelva. Si no han reclamado, no hay forma de reaccionar’‘, refirió.

