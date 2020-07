Gratificación: Multarán con hasta 112 mil 316 soles a empresas que no paguen este beneficio

Este miércoles 15 de julio es el plazo máximo para que las empresas realicen el depósito de las gratificaciones a sus trabajadores. Este beneficio laboral, el cual se deposita dos veces al año (julio y diciembre), lo reciben aquellos trabajadores que están en el régimen privado (en planilla).

Al respecto, la Doctora Cecilia Crisanto, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, nos brinda más alcances sobre este beneficio laboral.

¿Cómo se calcula dicho pago?

El cálculo de la gratificación se realiza considerando 1/6 por cada “mes completo calendario” trabajado, en el semestre, en este caso entre enero y junio.

“Si el trabajador ingresó el 20 de enero a la empresa, enero no se cuenta para el cálculo porque no se trabajó un mes completo calendario”, indica la docente.

En el caso de los trabajadores sujetos a suspensión perfecta, no se contarán para el cálculo los meses calendario que permanecieron bajo esta figura. Aunque, si bien no tendrán derecho al monto íntegro de la gratificación (un sueldo) sí les corresponderá la “gratificación proporcional” al tiempo efectivamente trabajado o el tiempo considerado como efectivamente trabajado por ley (como las vacaciones, permiso por maternidad, IT, entre otros).

Cabe mencionar que aquellas empresas a las que se le deniegue la solicitud de suspensión perfecta deberán reintegrar a sus trabajadores los sueldos dejados de abonar y computar esos meses como efectivamente laborados para el cálculo de beneficios sociales, incluida la gratificación de julio.

La doctora Crisanto también recordó que la falta de pago oportuno de las gratificaciones está tipificada como infracción laboral grave, lo que equivale a multas que van desde 1.935 a 112 mil 316 soles.

Con respecto a los trabajadores que acordaron con su empleador reducir su remuneración, la experta señala que de acuerdo a la norma, la gratificación de Fiestas Patrias se calcula en función a la remuneración vigente al 30 de junio.

“En todo caso, esta es una norma laboral de mínimos, siempre mejorable por el empleador, el cual podría realizar el cálculo del beneficio, diferenciando el monto de la remuneración antes y después de la reducción. Si esta alternativa de cálculo diferenciado ha sido una práctica usual y reiterada en la empresa, entonces lo que rige es esta costumbre laboral”, explica Crisanto.

