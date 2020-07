Tercer pago IFE: todo lo que debes saber sobre la nueva entrega del bono

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, comunicó una nueva prórroga del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual alcanzará a todas las provincias del país. Esta medida busca que “millones de argentinos no caigan en la pobreza” debido a las medidas adoptadas para contrarrestar el coronavirus, según anunció el mandatario durante un encuentro virtual.

“En la tercera etapa, el IFE no es como fue el anterior, destinado a todos los que se habían inscrito, sino que irá a la zona donde la cuarentena vuelve a una fase 1, donde la cuestión está más complicada en términos de respetar el aislamiento”, declaró la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Las casi 9 millones de personas que fueron beneficiadas con los 10.000 pesos del IFE, volverán a acceder por tercera vez al subsidio. (Foto: composición TSN Necochea / Cronista)

Fecha de cobro del tercer IFE

Por el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre el tercer pago del IFE a cargo de Anses. Hasta el momento, el monto del beneficio es de 10.000 pesos argentinos y, de acuerdo a Raverta, se mantendría igual.

Sin embargo, la misma encargada del Anses aún no ha confirmado dicha información.

Calendario de pago completo IFE

Tras el feriado puente debido a la celebración del día de la Independencia en Argentina, los pagos de la segunda entrega serán retomados el lunes 13 de julio.

📣 ANSES extiende la prórroga de moratoria de las cuotas de los Créditos ANSES hasta el mes de agosto inclusive. Más información en https://t.co/Ffsv8BsWiD pic.twitter.com/n3I1zGb7d2 — ANSES (@ansesgob) July 6, 2020

El cronograma es el siguiente:

- DNI terminados en 0: jueves 2 de julio

- DNI terminados en 1: viernes 3 de julio

- DNI terminados en 2: lunes 6 de julio

- DNI terminados en 3 : martes 7 de julio

- DNI terminados en 4: miércoles 8 de julio

- DNI terminados en 5: lunes 13 de julio

- DNI terminados en 6 : martes 14 de julio

- DNI terminados en 7: miércoles 15 de julio

- DNI terminados en 8: jueves 16 de julio

- DNI terminados en 9: viernes 17 de julio

¿Cómo será el tercer pago IFE?

En cuanto al tercer cobro, se concretaría desde agosto, una vez concluido el cronograma del mes de julio. Se entregará el pago del tercer IFE a quienes estén anotados en la primera ronda y que cumplan con todos los requisitos.

Requisitos para cobrar el IFE

El segundo IFE de 10.000 pesos argentinos otorgado por el Gobierno de Argentina, mediante la Anses, está destinado a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos:

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

Ayúdanos a difundir 📣 Todos los trámites, consultas, pago de prestaciones y subsidios son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores. #ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/1a7m1mPdJ0 — ANSES (@ansesgob) June 5, 2020

¿Cómo anotarme en el IFE?

Por el momento, ya no se encuentra disponible ninguna plataforma para ingresar la solicitud de cobro del IFE. No obstante, no se descarta que se pueda realizar la inscripción para la tercera entrega del bono.

¿Cuándo y dónde cobro el IFE?

El monto de este mes se pagará junto con el medio aguinaldo en los centros financieros habilitados y solo en modalidad de ventanilla. Por otro lado, los jubilados y pensionados deben acercarse a las entidades en las fechas programadas y no en otros días, pues sus haberes esperarán en sus cuentas.

Además, Anses recordó que el trámite de Supervivencia/Fe de Vida para los jubilados y pensionados está suspendido hasta el 30 de junio. Por eso, no es necesario que las personas mayores vayan a los bancos para hacer el procedimiento.

¿Quiénes cobrarán el IFE?

Las casi 9 millones de personas que fueron beneficiadas por el cobro del bono de emergencia de 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), volverán a acceder por tercera vez ante la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus

Asimismo, cabe resaltar que el Bono Anses sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar priorizando a la mujer.

¿Qué es IFE en Argentina?

El Ingreso Familiar de Emergencia es un beneficio económico de carácter excepcional creado para compensar la pérdida o disminución de ingresos de personas afectadas por la emergencia declarada por la pandemia de coronavirus.

El monto es de 10.000 pesos y lo puede cobrar un integrante del grupo familiar.