Sin entrar en detalles y sin un debate de por medio, ayer la Comisión de Economía del Congreso aprobó en 10 minutos el dictamen que busca facilitar el pago de deudas bancarias.

El documento que se aprobó por unanimidad se diferencia en varios aspectos al aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor hace unas semanas, el cual busca congelar las deudas bancarias hasta por 90 días y sin intereses.

Sin embargo, lo acordado en la Comisión de Economía no propone un congelamiento, sino solo la reprogramación del crédito sin cargos adicionales hasta por 90 días.

En diálogo con La República, el vicepresidente de dicha comisión, José Núñez, explicó que con esta iniciativa ya no se 'generará ningún daño' al sistema financiero.

"Lo que se está buscando es que las personas puedan honrar el contrato inicial de la deuda que se tuvo, pero que tampoco se cometan excesos, porque hay bancos que sí están cobrando intereses compensatorio, moratorio y, cuando se va a solicitar una reprogramación, están haciendo un refinanciamiento aplicando una tasa de interés castigada; es decir, una tasa mayor", dijo Núñez.

En pocas palabras, el dictamen establece que los bancos solo puedan cobrar durante ese periodo de "no pago" los intereses generados por la reprogramación y el seguro de desgravamen, así lo resume el docente de la facultad de Negocios de la UPC, Jorge Luis Ojeda.

"Los cargos adicionales que se generan en el momento del impago de la deuda ya no se pagarían; en otras palabras, si he dejado de pagar no pasó nada, no cobran adicionales. Simplemente tendré que pagar los intereses y el seguro de desgravamen y estaría al día", anotó Ojeda.

Por su parte, el docente de Pacífico Business School Jorge Carrillo Acosta indica que con esta iniciativa en comparación con la acordada en la Comisión de Defensa del Consumidor, el banco sí podrá cobrarte un interés adicional.

"Lo que dice es que le puedes cobrar intereses siempre y cuando no sea más de media cuota. Lo que se está haciendo de alguna manera es limitando los intereses que se van a cobrar por el periodo de gracia durante este plazo extraordinario de gracia", acotó el experto en Finanzas.

Por su parte, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) se pronunció en contra del dictamen porque, según señalan, “interviene en las condiciones, cargos e intereses de las reprogramaciones de créditos que el sistema financiero está efectuando con gran alcance desde el inicio de la crisis sanitaria”.

Condiciones

Esta iniciativa no aplicaría para todos, ya que solo se podrían acoger las personas naturales cuyos ingresos brutos mensuales no excedan de S/ 10.750 (2,5 UIT) y las empresas cuya facturación mensual bruta no sea mayor de S/ 129.000 (30 UIT).

Tampoco podrán acceder a este beneficio las empresas que hayan sido beneficiadas de Reactiva Perú o FAE-MYPE.

El dictamen también excluye de la medida a las entidades microfinancieras y cajas municipales.

Discusión en el Pleno

De acuerdo al vicepresidente de la Comisión de Economía, tanto el dictamen aprobado en su grupo como en el de Defensa del Consumidor serán propuestos en la Junta de Portavoces. En donde finalmente se decidirá su discusión en el pleno.

“Tenemos que tener en cuenta que la responsable en temas económicos es la Comisión de Economía y no la de Defensa del Consumidor. Va a predominar el dictamen de la Comisión de Economía porque es la encargada de este tema”, recalcó.

Bancos aún no recurren a programa del BCRP para reducir tasas

- Núñez también recordó que los bancos pueden solicitar liquidez al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para poder reprogramar créditos a una tasa de interés menor que las pactadas.

- Mencionó que a pesar de que este programa se ha creado hace más de un mes, ningún banco se ha acogido.

- “Para ellos (los bancos) es más fácil poder cobrar lo que les parece, y saben que si se acogen a esto, las obligaciones y responsabilidades son otras y muchos no quieren aceptarlas”, sentenció.

- Para Jorge Luis Ojeda, docente de la UPC, este dictamen también impulsaría a los bancos a recurrir a dicho programa.

- “Lo que quieren es que los bancos utilicen este programa de repos para reprogramar las deudas de las personas que tengan necesidad”, añade.

