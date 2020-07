Afin rechaza proyecto legislativo que suspende el cobro de deudas por servicios

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) señaló que la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó dos proyectos de ley relacionados a la eliminación de la renta básica de telefonía fija y la suspensión del cobro de deudas de forma generalizada.

En ese sentido, a través de un comunicado, la asociación expresó su preocupación que el proyecto de ley 143, presentado en 2016, establece la eliminación de “la renta básica, la renta mensual, el cargo fijo, pago fijo mensual o cualquier otra denominación similar que desnaturalice el concepto tarifario de cargo de conexión en telefonía fija”.

Al respecto, Afin indicó que se vulnera la Constitución, apuntando que “los contratos ley no pueden ser modificados vía legislativa, aspecto que el Tribunal Constitucional ratificó hace algunos años”.

El segundo proyecto, el PL 5582, advierten, dispone el no cobro de deudas de forma generalizada, lo que “promueve la morosidad en el sector”, sin que se atienda solo a los más vulnerables. Además, sostienen que se pone en riesgo la cadena de pagos y la fuente de ingreso formal para más de 100 mil familias peruanas.

“La morosidad por por las disposiciones dictadas en esta emergencia superó el 50%, afectando los recursos para mantener la red que hoy brinda el servicio de internet”, señaló Afin.

“Las medidas aprobadas en la Comisión de Transportes y Comunicaciones no solo dificultan seriamente la viabilidad del sector telecomunicaciones, sino que ponen en jaque el desarrollo de la conectividad de 5 millones de peruanos que no cuentan con acceso a interno y que no acceden a las mismas oportunidades”, añadió.