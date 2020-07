devolucioniva.dnp.gov.co consultar saldo | La pandemia del coronavirus afectó a Colombia no solamente a nivel sanitario sino que también, mermó la economía de muchos ciudadanos. Es por eso que varias personas tuvieron que dejar de trabajar cuando el presidente Iván Duque dispuso la cuarentena obligatoria para evitar aumentar los contagios de la COVID-19. Frente a este contexto de emergencia, Ejecutivo tuvo en consideración las necesidades de la población vulnerable y mediante el Departamento Nacional de Planeación se dio inicio a la entrega del Ingreso Solidario, el cual consta de tres armadas de 160.000 pesos para salvaguardar los gastos básicos de los hogares vulnerables.

La tercera entrega del Ingreso Solidario se dio este último 19 junio. Cabe mencionar que este subsidio ya ha beneficiado a más de dos millones y medio de personas hasta la fecha. En tanto, el Decreto 518 se especifica que este programa tiene como beneficiarios a personas bancarizadas y no bancarizadas.

¿Cuándo recibiré el tercer giro de 160.000 pesos?

El Departamento Nacional de Planeación indicó que los giros del Ingreso Solidario DNP de 480.000 pesos, se entregan en tres fases:

- Primera entrega: se dio en abril y se benefició a 1 162 965 familias.

- Segunda entrega: se realizó el 22 de mayo, y se tomó en cuenta apoyar a las personas que no tienen una cuenta bancaria, a las cuales se les entregará un único depósito de 320.000 pesos.

- Tercera entrega: el bono de 160.000 pesos inició el último 19 de junio, y el director del DNP dio los detalles al respecto.

¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Solidario del DNP?

Los que cobraron el primer y segundo giro también serán acreedores del tercer bono del DNP de manera automática. Por otro lado, los cesantes y las personas que no formen parte de ningún subsidio del Gobierno, también podrán recibir el Ingreso Solidario.

Para acceder al Ingreso Solidario DNP es necesario no figurar en otro programa social del Estado, como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. Otro requisito es que los beneficiarios deben ser considerados como pobres o pobres extremos.

¿Habrá un Ingreso Solidario para los desempleados?

Actualmente el Gobierno de Colombia está trabajando en la implementación de un bono para los que hayan perdido su trabajo o se encuentren con licencias no remuneradas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, así lo señaló Ángel Custodio Cabrera, titular del Ministerio del Trabajo.

“Vamos a apoyar con un ingreso solidario, a los trabajadores que se encuentren con suspensión de su contrato laboral o en licencia no remunerada. Consistirá en un ingreso directo a la cuenta de los trabajadores”, indicó el ministro.

¿Cuánto dinero recibirán los desempleados?

La cantidad estimada para las personas sin trabajo es de 160.000 pesos, dinero el cual será depositado directamente en su cuenta bancaria. Cabe mencionar que el Ingreso Solidario para los que perdieron su empleo beneficiará a 600.000 ciudadanos.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para conocer si te encuentras dentro del grupo de ciudadanos considerados vulnerables económicamente y consultar si estas registrado en el padrón del Estado, debes ingresar a la web ingresosolidario.dnp.gov.co y completar los datos que te soliciten, a fin de verificar la información.

¿Qué hago si soy beneficiario y no he recibido el bono?

Si has sido seleccionado como beneficiario pero no has podido cobrar ninguno de los giros del Ingreso Solidario, podrás recibir las tres armadas en una sola entrega.

“Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a 480.000, que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, señaló el presidente Iván Duque.

¿Podré reclamar los montos entregados en el primer y segundo giro del Ingreso Solidario?

Sí podrás reclamar los montos entregados en los dos primeros bonos, según lo anunciado por el presidente de Colombia. En este sentido, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de retirar los 160.000 pesos de cada giro del Ingreso Solidario y figuran en el padrón de beneficiarios, todavía están a tiempo de realizar el cobro de las tres armadas juntas, es decir, 480.000 pesos.

¿Qué hago si al consultar mi cédula aparece otro nombre?

Si cuando consultas con tu cédula en la página oficial del Ingreso Solidario, notas que hay otra persona registrada en su lugar, deberá avisar de inmediato a las autoridades acerca de su caso.

Por consiguiente, ellos procederán a evaluar su situación con el administrador del Sisbén de la respectiva alcaldía en donde reside. También, puede llamar directamente al número 01 8000 12 87 70, que es la línea de atención al público.

Además, existen líneas de consulta sobre el Ingreso Solidario DNP:

- Línea gratuita DNP: 01 8000 12 87 70.

- Línea gratuita Banco Agrario: 01 8000 91 5000.

- Línea Gratuita DPS: 01 8000 95 11 00.

- Buzón de Servicio al Ciudadano: ingresosolidario@dnp.gov.co

¿Dónde puedo cobrar el tercer giro del Ingreso Solidario?

El Gobierno de Colombia ha coordinado con diferentes entidades financieras para que se pueda entregar y cobrar el Ingreso Solidario de una manera sencilla. Por lo tanto, en los siguientes bancos podrás cobrar la tercera entrega del subsidio:

- Bancolombia

- Bancamía

- Banco Caja Social

- Movii

Asimismo, puedes acceder AQUÍ para revisar la información detallada sobre el Ingreso Solidario y la metodología de cada banco para gestionar el pago.

¿Qué hago para recibir el Ingreso Solidario DNP si no tengo celular?

Si no tienes un teléfono celular pero has confirmado que figuras en la lista de beneficiarios del Ingreso Solidario, solo deberás acceder a ingresosolidario.dnp.gov.co e ingresar tu número de cédula. Luego, deberás colocar tus datos personales solicitados para que puedas abrir una cuenta digital en la entidad bancaria que se asigne en el portal del Ingreso Solidario DNP.

Si por el contrario, tienes acceso a un celular 3G y 4G, considera que puedes aperturar una cuenta bancaria de la siguiente forma:

DaviPlata

- Descargar la app Daviplata.

- Elija el tipo de documento, redacte el número y tome foto a la cédula.

- Escriba la fecha y lugar de expedición del documento, número de celular y correo electrónico.

- Le llegará un código con 6 dígitos vía mensaje de texto. Ingréselo.

- Acepte los términos y condiciones.

- Cree una clave.

Ahorro a la mano

- Descargue gratis la app BanColombia A La Mano.

- Coloque la información correspondiente a fecha de nacimiento, números de documento y celular, y correo electrónico.

- Acepte los términos y condiciones.

- Llegará un mensaje de texto con un código de seguridad.

- Cree su clave.

Movii

- Descargar Movii.

- Registre su número de celular.

- Recibirá un mensaje de texto con un código de seguridad que deberá ingresar.

- Elija el tipo de documento y tome una foto al código de barras de su cédula.

- Escriba un correo electrónico.

- Cree una clave.

NEQUI

- Descargue NEQUI de la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

- Digite su número de celular.

- Recibirá un SMS con 3 dígitos que deberá ingresar.

- Ingrese sus datos y escanee el documento.

- Cree una clave de 4 dígitos.

¿Cómo consultar el saldo del Ingreso Solidario?

Para poder consultar cuál es el saldo que te queda del Ingreso Solidario, primero debes conocer con cuál entidad está registrado para acceder a la plataforma correspondiente.

¿Hasta cuándo estará vigente el Ingreso Solidario?

Con el propósito de garantizar el bienestar de los colombianos que han sido afectados por la crisis económica del coronavirus, el mandatario de Colombia afirmó a la población que el Ingreso Solidario estará activo hasta diciembre.