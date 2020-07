Gratificación por Fiestas Patrias | La finalización de la cuarentena establecida por el Gobierno de Perú, ante el brote del nuevo coronavirus (COVID-19), ha permitido que miles de peruanos puedan regresar a sus trabajos; como parte del inicio de la Fase 3 de la reactivación económica.

Ello permitirá que, en algunos casos, se pueda cobrar la gratificación correspondiente al mes de julio. Sin embargo, en muchas otras ocasiones no se podrá acceder a esta bonificación, ya que el estado de emergencia originó una serie de modificaciones en el sector laboral.

PUEDES VER Gratificación julio 2020: Aprende a calcular la gratificación que debes recibir en Fiestas Patrias

La República se comunicó con Raúl Saco, abogado laboralista, quien explicó a mayor detalle las CONSULTAS más frecuentes relacionadas al cobro de este monto, en medio de la coyuntura actual.

¿Qué es la gratificación?

La gratificación legal es un beneficio social que se entrega al trabajador de una empresa, de forma adicional a la remuneración básica que este reciba por sus actividades laborales.

¿Cuándo se paga la gratificación?

Según nos explica el especialista Raúl Saco, “las gratificaciones se consideran en función del semestre al que corresponde. La de Fiestas Patrias, al que corre del 1 de enero al 30 de junio. La de navidad, por el periodo semestral que corre del 1 de julio al 31 de diciembre.”

En este sentido, esta bonificación se debería pagar durante la primera quincena de los meses de julio y diciembre, según sea el caso.

PUEDES VER Somos Perú propone adelantar gratificaciones navideñas del sector público para agosto

¿A quiénes les corresponde el pago de la gratificación?

Al respecto, el abogado laboralista nos recuerda que “la ley reguladora de las gratificaciones y su reglamento dice que se pagan las gratificaciones a todos aquellos (trabajadores) al margen del tipo de contrato o de duración de la jornada”

Es decir, este monto especial se debe entregar independientemente de si el vínculo laboral se realiza según:

- Contrato de duración indefinida.

- Contrato de duración temporal.

- Contrato de régimen de tiempo parcial.

Además, resaltó que las empresas que no tienen a sus empleados en planilla también deben pagar la gratificación completa. “El hecho de no estar en la planilla electrónica de una empresa, no le quita la calidad de trabajador al trabajador, ni le quita el derecho de percibir los beneficios que la ley le otorga”, refirió.

¿Cómo calcular el monto del pago de la gratificación?

El pago de la gratificación, según la ley y el reglamento que regulan la entrega de este beneficio, establece que se toma en cuenta la remuneración ordinaria mensual para el desembolso de la misma.

Es decir, a la denominada remuneración básica se le suman los pagos colaterales recibidos para formar el monto final que se dará como gratificación legal. “Todos aquellos conceptos que reciba el trabajador que tengan carácter salarial forman parte de la llamada, para efectos de la gratificación, remuneración ordinaria mensual”, explica Raúl Saco.

PUEDES VER ONP: en debate sobre devolución buscan incluir cuentas individuales

¿Los trabajadores en suspensión perfecta recibirán la gratificación?

El sector laboral ha atravesado por algunas modificaciones, frente al estado de emergencia establecido por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú. Algunas empresas optaron por la denominada suspensión perfecta de labores, previa notificación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es por esta situación extraordinaria que no se tiene claro si los trabajadores incluidos en esta modalidad recibirán los beneficios de la gratificación.

El abogado laboralista nos comenta que, en este caso específico, sí está contemplada la entrega de este monto especial. Sin embargo, se debe tener en cuenta el tiempo trabajado durante el semestre hasta que se suspendieron las labores por la cuarentena. “Si el trabajador laboró solamente dos meses completos, es decir enero y febrero porque a partir de marzo hubo una suspensión, el empleador pagará solamente dos sextos de la gratificación”, especificó.

Por otro lado, las personas que continuaron con sus actividades laborales por considerarse esenciales o a través de teletrabajo deberán recibir la gratificación de forma completa. Del mismo modo, todos aquellos trabajadores bajo una licencia con goce de remuneraciones también recibirán el beneficio en su totalidad.

PUEDES VER Pagos ATP Julio: trabajadores del transporte interurbano recibirán salario complementario

¿Los trabajadores con sueldo reducido recibirán la gratificación?

Otra de las modificaciones en medio del estado de emergencia establecido por la pandemia fue la reducción de sueldos, medida optada por muchas empresas para poder continuar con sus operaciones. En este caso, sí está respaldado el pago de la gratificación.

Sin embargo, es importante aclarar que se tomará en cuenta el monto reducido, para el desembolso de este beneficio. “La remuneración que se toma en cuenta para el pago de la gratificación, es la que percibe el trabajador al momento del pago”, explicó Raúl Saco.