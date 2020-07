Durante el mes de julio, los ciudadanos panameños podrán recibir las ayudas del programa Panamá Solidario. Así lo anunció esta semana la Presidencia de la República al presentar el calendario de distribución de los vales digitales, bonos y bolsas de alimentos.

En cada región del país se hará entrega de los beneficios, aunque en semanas distintas. El proceso comenzó el pasado 29 de junio y culminará el 26 de julio. Cabe destacar que el bono se otorga una vez al mes, mientras que la comida, cada 15 días, en zonas de difícil acceso.

Además, las autoridades decidieron que para este mes, el vale digital ascendería a 100 dólares, por el contexto de pandemia que se vive en el país. Anteriormente, se daba uno por el monto de 80 dólares.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Panamá Solidario?

Para conocer si ha sido incluido en el listado de beneficiarios debe ingresar a la web www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono o consultar directamente al asistente virtual SARA desde este ENLACE. Necesita tener a la mano su cédula de identidad personal para poder completar los datos solicitados.

Una vez que el sistema arroje la respuesta, podrá hacer efectivo el bono o vale digital, que sirven solo para adquirir alimentos, productos de higiene y medicamentos.

¿Cómo verificar si accederé al Bono Solidario, vale digital y bolsas de comida?

Existen tres maneras de verificar si se encuentra entre los seleccionados para recibir el Bono Solidario, vale digital o bolsas de comida, que forman parte del Plan Panamá Solidario. Estas son las siguientes:

- Ingrese a la web www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono y coloque el número de su cédula de identidad, así como la fecha de expiración de la misma. Luego, espere a que el sistema indice la respuesta de forma automática.

- Acceda a sara.innovacion.gob.pa/, en donde la asistente virtual SARA le permitirá realizar consultas sobre las ayudas a través de WhatsApp.

- Llame al 140 para verificar si es beneficiario o si tiene dudas.

Programa Panamá Solidario. (Foto: República de Panamá)

Calendario del Bono Solidario de 100 dólares

Entrega del vale digital del 29 de junio al 5 de julio

Colón: Todos los corregimiento de Colón Centro

Panamá Oeste: Arraiján Cabecera, Burunga, Veracruz, Nuevo Emperador y Santa Clara.

Panamá Centro: Amelia Denis De Icaza, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Rufina Alfaro, Victoriano Lorenzo, Arnulfo Arias, Belisario Frías, Belisario Porras, *Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, San Martín, y los demás corregimientos.

*De Alcalde Díaz al final del listado se entregará del 13 al 19 de julio.

Entrega del bono entre el 29 de junio y el 19 de julio

Bocas del Toro: Almirante Cabecera, Barriada Guaymí, Barrio Francés, Bocas del Toro Cabecera, Changuinola Cabecera, El Empalme, El Silencio, Finca 6, Chiriquí Grande Cabecera, Punta Peña, Rambala, Guabito, Barriada 4 de Abril.

Coclé: Penonomé Cabecera, Cañaveral, El Coco, Antón Cabecera, El Valle, Río Hato, La Pintada Cabecera, Natá Cabecera, El Caño, Capellania, Aguadulce Cabecera, Barrios Unidos, Pocrí, y Virgen del Carmen.

Chiriquí: Chiriquí, David Cabecera, David Este, David Sur, Las Lomas, Pedregal (Boquete), San Carlos, San Pablo Viejo, Puerto Armuelles Cabecera,Progreso, Baco, Rodolfo Aguilar, Aserrío de Gariché, Bugaba, Cerro Punta, La Concepción Cabecera, Solano, Volcán Cabecera, San Isidro, La Estrella, San Andrés, Alanje Cabecera, Boquerón Cabecera, Río Sereno Cabecera, Alto Boquete, Bajo Boquete Cabecera, Dolega Cabecera, Los Algarrobos, Gualaca Cabecera, Remedios Cabecera, San Félix, Horconcito Cabecera, San Juan, y Tolé Cabecera.

Darién: Metetetí.

Herrera: Los Pozos Cabecera, Cabuya, Llano de la Cruz, Los Castillos, París, Parita Cabecera, Portobelillo, Potuga, Pesé Cabecera, Las Minas Cabecera, Llano Grande, Ocú Cabecera, y Peñas Chatas.

Los Santos: El Espinal, Guararé Cabecera, La Enea, La Pasera, El Carate, El Manantial, La Laja, La Palma, La Tiza, Las Palmitas, Las Tablas Cabecera, Las Tablas Abajo, Peña Blanca, San josé, Santo Domingo, Sesteadero, Pedasí Cabecera, Agua Buena, El Ejido, El Guásimo, La Colorada, La Espigadilla, La Villa de Los Santos Cabecera, Las Cruces, Las Guabas, Llano Largo, Los Ángeles, Los Olivos, Sabana Grande, Santa Ana, Tres Quebradas, Villa Lourdes, Chupá, El Cedro, La Mesa, Llano de Piedra, Macaracas Cabecera, y Tonosí Cabecera.

Panamá Oeste: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Feuillet, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito.

Panamá Este: Tortí, Chepo Cabecera.

Panamá Centro: Ancón, Bella Vista, Betania, Curundú, El Chorrillo, Calidonia, Pueblo Nuevo, San Felipe, Santa Ana, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo, San Francisco.

Veraguas: La Mesa Cabecera, Los Milagros, Las Palmas Cabecera, Soná Cabecera, San Francisco Cabecera, Santa Fé Cabecera, Atalaya Cabecera, El Barrio, San Antonio, Mariato Cabecera, Costa Hermosa, Montijo Cabecera, Pil´n, Río de Jesús Cabecera.

Entrega de las bolsas de alimentos entre el 6 y 26 de julio

Coclé: En los demás corregimientos.

Colón: Todos los corregimientos de Costa Arriba y Costa Abajo.

Chiriquí: Nueva California y los demás corregimientos.

Darién: Agua Fría, Camogandí, Chepigana, Cucunatí, Río congo, Río Congo Arriba, Río Iglesias, Santa Fe Cabecera, Setegantí, Tucutí, Zapallal, y los demás corregimientos.

Comarca Emberá: Todos los corregimientos, El Real de Santa María Cabecera, Paya y Púcuro.

Herrera: Todos los demás corregimientos.

Los Santos: Todos los demás corregimientos.

Panamá Oeste: Todos los corregimientos de Capira, de Chame y de San Carlos.

Panamá Este: Los demás corregimientos.

Panamá Centro: Amelia Denis De Icaza, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Rufina Alfaro, Victoriano Lorenzo, Arnulfo Arias, Belisario Frías, Belisario Porras, Santa Ana, Caimitillo, San Martín.

Veraguas: Ponuga, Santiago Sur, los demás corregimientos.

Comarca Guna Yala: Todos los corregimientos.

Comarca Ngäbe-Buglé: Todos los corregimientos.

Cronograma del Bono Panamá Solidario del mes julio 2020

Cronograma de Distribución de Bonos Bolsas y Programación Julio 2020 Panamá by LaRepublica Digital on Scribd

¿Cómo ver cuándo cobrar el Bono Solidario por región y provincia?

Si quiere saber los días en que podrá cobrar el Bono Solidario por región y provincia, consulte cronograma donde se encuentra la programación semanal de distribución.

¿Cómo cobrar el Bono Panamá Solidario?

El Bono Panamá Solidario solo puede ser utilizado para compras de alimentos, productos de higiene y medicina. Por ello, el Gobierno ha establecido alianzas con supermercados para este propósito. Es importante que las personas acudan con su cédula de identificación original, ya que se exigirá este medio como comprobación.

Los supermercados en los que se podrá cobrar el Bono Panamá Solidario son los siguientes:

- El Machetazo

- Justo Bueno

- Supermercado Jumbo

- Mr. Precio

- El Fuerte

- Farmacias Metro Plus

- Super 99

- Riba Smith

- Supermercados Rey

- Super Extra

¿Qué pasa si no uso el Bono Digital?

Las personas que no utilicen el bono digital entre las fechas de asignación de un mes y del siguiente, lo perderán. Esto se debe a que no hay derecho a la acumulación del monto. Cabe destacar que si no se usa por tres meses seguidos, el beneficiario será retirado del Plan Panamá Solidario por considerarse una renuncia tácita, de acuerdo con el reglamento que rige el programa.