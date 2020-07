Exportaciones ya habrían tocado fondo durante abril, según Adex

Las exportaciones peruanas durante el pasado mayo registraron una contracción de -46,1% durante el pasado mayo, con 1.933 millones de dólares, superando a lo visto en abril, aunque la caída sigue siendo dramática pese a la desaceleración.

“Esperábamos la recuperación de los despachos como consecuencia del reinicio de las actividades productivas en la primera fase del proceso, sin embargo, se tenía la expectativa de que fuera mayor”, dijo el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer Llanos.

Cabe precisar que en abril, las exportaciones cayeron en -51,4% (llegando estas a 1,799 millones de dólares, y por lo tanto, desde el gremio aseguran que ‘‘ya se habría tocado fondo'‘.

Asimismo, Fischer detalló que los productos tradicionales lastran retrocesos de -53.5% (abril) y -51.8% (mayo); mientras que los no tradicionales, en abril descendieron en -45,9% y para mayo, -32,7%.

Sectores afectados

“La agroindustria sigue destacando por su resistencia a la crisis. En mayo, prácticamente, replicó el mismo valor que tuvo en mayo del 2019. En contraste, otros sectores cerraron en rojo como las prendas de vestir (-77.1%), textil (-72.9%) y metalmecánica (-70.9%) que están muy lejos de sus rendimientos del año anterior”, puntualizó el representante de Adex.

Minería registró una contracción de -23,7% debido a la menor demanda de China, en tanto el cobre y oro, fueron las más exportadas al englobar el 59,7% del total (situadas en 13 mil 536 millones de dólares, con una caída de -26%).

Por otro lado, el petróleo y el gas natural bajaron en -46,8%, la pesca tradicional en -55,9% y el agro, en 31,2%.

Finalmente, los no tradicionales (US$ 4 mil 322 millones) sufrieron un retroceso de -19%. Cayeron todas las actividades a excepción de la agroindustrial (2.8%): los textiles (-42.7%), prendas de vestir (-42.9%), pesca (-37.2%), metalmecánico (-37.7%), químico (-14.4%), siderometalurgia (-38.9%), minería no metálica (-39.3%), maderas (-42.8%) y varios (-52.2%).

