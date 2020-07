AFP: 96% de afiliados que se van a jubilar retira casi el total de su fondo de pensiones

La mayor parte de afiliados a las AFP, al llegar a la edad de jubilación, retiran el 95,5% de sus fondos de pensiones en vez de recibir una pensión programada, según los datos dados por cada AFP, a través de los presidentes de sus directorios, en la sesión de la Comisión Especial que planteará una propuesta de reforma de pensiones del Congreso.

Es así que AFP Habitat tiene 46 pensionistas por jubilación, mientras que 3 mil 900 recurrieron al retiro del 95,5%.

Prima AFP tiene 47 mil 913 pensionistas, con una pensión mensual promedio de jubilación de 1 mil 169 soles y 2 mil 122 soles en el caso de invalidez. 82 mil 620 afiliados retiraron el 95%.

Profuturo AFP señaló que de sus 176 mil afiliados jubilados, más de 140 mil han retirado el 95,5%, cada uno en promedio de 45 mil 300 soles; mientras que más de 6 mil jubilados han optado por un pago programado, recibiendo una pensión mensual promedio de 1 mil 444 soles. 17 mil afiliados decidieron tener una renta vitalicia con una aseguradora y más de 5 mil personas tienen una pensión por invalidez, con un pago promedio de 1 mil 462 soles al mes.

En el caso de AFP Integra, indicaron que su promedio mensual de jubilaciones, entre octubre de 2014 a diciembre de 2015, era de 431 personas, disminuyendo a solo un promedio de 17 jubilaciones desde enero de 2019. La administradora de pensiones, a través de su presidenta María Jesús Hume, señaló que se trata de una reducción de 96% por la norma que dispone el retiro del 95,5%.

A palabras de Mariano Álvarez, gerente general de AFP Habitat, “un 96% de las personas que llegaron al momento de su jubilación retiran su plata. Solo un 4% recibe su pensión”.

Reforma

Durante la sesión parlamentaria, Aldo Ferrini, gerente general de AFP, presentó una propuesta de reforma de pensiones, en base a un sistema multipilar.

Recordó que “el sistema de capitalización individual no ha logrado cumplir con todas las expectativas”, además de considerar importante la formalización de trabajadores. Justamente, más del 70% de la Población Económicamente Activa se encuentra en el sector informal, por lo que no están comprendidos en el sistema de pensiones, público o privado.

Señaló que el 51% de adultos mayores en el país y en su mayoría por el programa Pensión 65.

La propuesta se basa en un primer pilar no contributivo, en el que se da una pensión universal, “que tendrá que ser gradual. Proponemos una figura de capital semilla”. El segundo pilar es un aporte obligatorio, “pero que al afiliado le da acceso a una pensión mínima” y en el que puede ser alimentado con el 1% del Impuesto General a las Ventas (IGV).

El tercer pilar es el ahorro voluntario, incentivado con beneficios tributarios, además de que se permita a los trabajadores independientes e informales aportar.

Además, sostuvo que debe plantearse una comisión por desempeño, a ser elegido de manera libre por el afiliado a la AFP, mas no impuesto.

En las medidas también se incluye la presencia de un ente regulador exclusivo para el sistema de pensiones “y más empoderado”.

Rafael Picasso, presidente de directorio de AFP Habitat, sostuvo que “una reforma previsional en el Perú no va a ser factible si previamente no hacemos una profunda reforma laborar y tributaria” con el fin de reducir la informalidad. Sobre una AFP estatal, consideró que la única vía sería convertir la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en una AFP estatal, “que sería de derecho privado, no podría recibir subsidios del Estado y también tendría que ser regulada y supervisada”.