Segundo cheque de estímulo | A raíz de los problemas económicos derivados de la pandemia de coronavirus, el Departamento del Tesoro a través del Servicio de Renta Interna (IRS) distribuyó un monto de dinero a las familias de bajos recursos en Estados Unidos. Esta medida, aprobada por el Gobierno de Donald Trump, incluye los cheques de estímulo, los cuales son entregados en forma de tarjetas de débito con 1.200 dólares. El bono del cheque de estímulo, también denominado como Pago de Impacto Económico (EIP) podría tener una segunda entrega, pero de momento no se ha aprobado. En ese sentido, el mandatario estadounidense señaló que este nuevo subsidio monetario estará incluido entre las medidas establecidas en un plan estratégico para sacar a flote la economía de Estados Unidos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que la aprobación de este nuevo paquete de medidas debe ser anunciada por el Congreso. No obstante, actualmente los parlamentarios se encuentran en receso por el Día de la Independencia hasta el 20 de julio, razón por la que se tendrá que esperar para saber cuál será el futuro del cheque de estímulo.

¿Qué es el cheque de estímulo económico?

El cheque de estímulo económico es un subsidio creado por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna de Estados Unidos. Este beneficio es destinado a las familias de bajos recursos que atraviesan problemas económicos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

¿Cuándo llegará el segundo cheque de estímulo?

Pese a que la población se encuentra a la expectativa de un segundo cheque de estímulo económico, aún no hay una fecha establecida para el inicio de la entrega de este bono. El Senado de Estados Unidos deberá resolverlo, aprobando la Ley Héroes, aproximadamente a inicios de julio.

Por este motivo, se cree que un segundo bono cheque de estímulos de parte del IRS se entregará desde el mes de agosto. Por el momento, el portal web del IRS no ha comunicado a la ciudadanía que se tenga un nuevo padrón de beneficiarios.

¿Cómo recibiré el cheque de estímulo del IRS?

Este subsidio económico es distribuido a los beneficiarios del programa en forma de tarjeta de débito. Las personas no tendrán que acercarse a ninguna de las oficinas del IRS, sino que deberán estar al tanto del correo postal.

¿Cuánto dinero dan con el cheque de estímulo?

El cheque de estímulo que se entrega a los beneficiarios de este programa de ayuda recibirán el bono de acuerdo a sus ingresos. Se han fijado dos montos: uno de 1.200 dólares y otro de 2.400 dólares. El primero es para los solteros con ingresos hasta 75.000, jefes de familia con 112.500 y declarantes conjuntos con 150.000 dólares.

Por otro lado, las personas que podrán cobrar 24.000 dólares del programa son aquellas que están casadas y presentan declaraciones conjuntas. Los beneficiarios recibirán 500 dólares adicionales por cada hijo que tengan.

¿Quiénes son elegibles para el cheque de estímulo?

La selección de las personas elegibles para que sean beneficiarios del cheque de estímulo depende de la presentación de sus impuestos. Además, se considera también si son personas casadas y si residen en Estados Unidos de forma permanente.

Por este motivo, las personas elegibles son aquellas que han demostrado ingresos hasta los 12.200 dólares anuales. Si es casado o casada, deberá demostrar un ingreso menor a los 24.400 dólares en el mismo periodo. También se considera a quienes no tienen ingresos.

¿Quiénes no tienen acceso al pago del cheque de estímulo?

- Personas con visas B1/B2 y F1 por ser considerados como extranjeros no residentes.

- Inmigrantes indocumentados que pagan impuestos mediante un número ITIN.

- Familias con estatus migratorio mixto, osea que cuentan con miembros que son ciudadanos y otros que no.

- Personas con ingresos altos y sin hijos que ganan más de 99.000 dólares al año.

- Parejas casadas sin hijos que ganan más de 198.000 dólares al año.

¿Habrá cheque de estímulo para indocumentados?

Los ciudadanos que pagaron impuestos entre 2018 y 2019 tienen acceso a los cheques estímulos de la Oficina de Rentas Internas (IRS). En el caso de los inmigrantes, trascendió que únicamente aquellos que tienen la ciudadanía tuvieron acceso al primer subsidio.

En cuanto al segundo cheque de estímulo de Estados Unidos, existe una posibilidad de que los inmigrantes no ciudadanos puedan ser considerados pese a no tener un número de seguridad social. Sin embargo, esto dependerá de la aprobación o no del Ley de Héroes.

¿Hasta cuándo puedo declarar impuestos para recibir el cheque?

El IRS recordó a la ciudadanía que presenten sus declaraciones de impuestos antes de este 15 de julio, que es la fecha límite. Cabe recordar que las personas que no hayan presentado sus tributos no podrán ser evaluados para este beneficio.