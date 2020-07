Martín Mejía del Carpio: “Vamos a fraccionar a los clientes domiciliarios sin interés”

En los meses de la cuarentena, el servicio de gas natural no se detuvo aun cuando los pagos se dejaron de hacer de una manera importante. En diálogo con La República, la empresa concesionaria del gas para Lima y Callao explica las facilidades que dará a todos sus clientes así como las nuevas metas en conexiones e inversión.

¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo la empresa en los meses de la cuarentena?

Tuvimos un impacto importante en nuestros ingresos y en la distribución de gas natural por la caída de los volúmenes. Normalmente teníamos unos volúmenes aproximados de 360 a 370 millones de pies cúbicos día que se redujeron a casi 60 millones de pies cúbicos en el peor mes de la cuarentena que fue abril. Esta semana ya estamos en niveles de 150 millones de pies cúbicos día y esperamos que se siga recuperando.

¿Y por el lado de los ingresos y el pago del servicio?

Los clientes no nos han estado pagando, sobre todo el sector residencial. Tenemos acumulado casi US$ 30 millones de deuda, pero nosotros desde un comienzo de esta cuarentena seguimos con el servicio de distribución. No hemos tenido ninguna indisponibilidad en el servicio, ni hicimos cortes a los clientes que no pagaron.

La normas del Gobierno impedían además que corten el servicio por falta de pago.

El decreto de urgencia 035 solamente era para fraccionar consumo de hasta 20 metros cúbicos a los clientes. Nuestros clientes son 970 mil y la norma dejaba a 300 mil de ellos fuera, por eso hemos ido más allá y se tomó la decisión de fraccionar a todos los clientes. Señores clientes, paguen lo que puedan pagar y los que no pueden pagar, porque entendemos la situación, se les va a fraccionar automáticamente.

¿Qué pasará con los que en adelante no puedan pagar?

A los que no puedan pagar se les va a fraccionar automáticamente entre el 1 de julio y el 21 de julio sus recibos en 24 cuotas sin interés. Un cliente que pagaba S/ 24 y no pudo pagar va a tener un fraccionamiento de 1 sol por cada mes adicional a su recibo en adelante. Nosotros no vamos a afectar al usuario. Entendemos la situación y creo que todas las empresas tienen que ser solidarias.

¿En cuánto subieron los recibos y los consumos?

El día 15 de julio deberíamos terminar con las lecturas reales de los clientes y estamos empezando a facturar porque acuérdate que durante toda esta emergencia no hemos podido salir a leer los medidores y se ha estado facturando con un promedio de los 6 últimos meses. Estamos al 65 % de lecturas y en algunos casos han tenido un ajuste (a la baja en el recibo) por el tema del promedio que consumieron menos. A los que consumieron más allí tenemos, para darte una idea, el 60 % de los clientes han consumido más volumen de lo que consumían normalmente. Un cliente promedio consume unos 14 metros cúbicos y en esta situación ha estado consumiendo un 25 % más. Hemos detectado que eso se traduce en S/ 15 más. Un recibo que antes pagaba un cliente S/ 25 es probable que pague S/ 40 por el incremento de volumen.

¿La ayuda quedará solo en el sector residencial?

A la fecha hemos colaborado con toda la cadena de pagos y se fraccionó a los clientes de estaciones de servicio, de la industria y los comercios y hasta con los generadores eléctricos. En estos segmentos vamos a fraccionar hasta 6 meses sin intereses.

La pandemia y fraccionamientos ¿de qué manera afectan los planes de expansión e inversiones de Cálidda?

Este año nuestro objetivo era por lo menos hacer 190 mil conexiones adicionales, igual que el año pasado, sobrepasando lo que nos exige el plan de inversiones acordado con el Estado. Al mes de marzo, cuando paramos con dos meses y medio de funcionamiento, teníamos casi 40 mil conexiones ya hechas. El 15 de junio empezamos a hacer conexiones y hemos logrado hacer casi 2 mil conexiones en estos 15 días, todavía estamos en un ritmo bastante bajo. Este año pensábamos invertir US$ 130 millones por lo menos para conectar a 200 mil nuevos clientes, pero con esta parada estamos más o menos en una inversión de US$ 70 millones a US$ 80 millones este año y haciendo unas 100 mil conexiones nuevas.

