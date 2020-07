Proyectan potenciar el bambú de alta calidad que tiene Oxapampa

La excelente calidad de las siete variedades de bambú que tiene Oxapampa y la gran posibilidad de darle un valor agregado a esta gramínea, incentivó a Rigoberto Zapata a elaborar el proyecto ‘Bambú Oxap’.

El plan consiste en promover el cultivo de esta planta en la provincia de Oxapampa y revalorar las variedades que se encuentran en los distritos de Pozuzo, Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba. También postula su utilización en la construcción de viviendas y en la edificación de cabañas turísticas aprovechando su cualidad sismo resistente y termo reguladora. Otro de los propósitos del proyecto es la industrialización de esta gramínea, especialmente en la fabricación de tableros como el OSB chileno.

En total, ‘Bambú Oxap’ incluye la implementación de 3 viveros, 1 bambusario, el Centro de Innovación del Bambú de Oxapampa, reforestación de las riberas de los ríos, workshop de construcción con bambú. Además, el Primer Encuentro Íbero de Bambú, documental sobre el potencial industrial del bambú de la Amazonia, revista Bambú Oxap, redes alternativas de difusión y el impulso de la Mesa Regional Técnica del Bambú.

Este proyecto viene ejecutándose desde enero del 2020 y cuenta con el apoyo de empresarios de los sectores construcción, turismo, industria, así como de asociaciones civiles y catedráticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

Su gestor, Rigoberto Zapata, señala que el bambú es un cultivo rentable. Lo comprobó cuando visitó la comunidad piurana de Yamango, en Morropón, donde la población vivía de esta planta.

”Cuando conversé con ellos me contaron que el rendimiento por hectárea era de 7,500 varas. Era un buen cultivo. Me interesó y comencé a investigar. Luego me presenté a una convocatoria de Innóvate Perú con el proyecto ‘Diseño y construcción de un prototipo de vivienda bioclimática sismo resistente, termo reguladora y amigable con bambú’, y lo gané”, cuenta.

Posteriormente fue contactado por un empresario que le propuso ir a Oxapampa para promocionar el bambú en la localidad. Había visto en Facebook el bambú de Piura que Zapata colgó y le aseguró que en Oxapampa había uno mejor. Recorrió la provincia e identificó siete variedades.

Refiere que encontró el bambú gigante, y cuando pregunto cómo había llegado le respondieron que simplemente creció en el lugar. También mencionaron el bambú negro, pero Zapata dice que tendría que verificarlo porque, según la información que ha recibido, solo se encuentra en Asia.

”Lo cierto es que todavía no le dan el valor a esta planta. Yo estoy esperando que pase la pandemia y traer las especies a Lima para los informes técnicos respectivos. Yo apuesto a que tenemos el mejor bambú de esta parte del continente, porque lo he visto. He recorrido todo el Perú y no he encontrado lo que hay en Oxapampa”, sostiene.

Refiere que el consumo anual de vara de bambú a nivel nacional es de 10 millones de varas. Las regiones que más producen son Piura, San Martín y Cajamarca, pero las tres juntas rinden solo 2 millones y medio de varas. Es decir, 7 millones y medio de varas se está comprando a Ecuador, Colombia y Chile.

”Estoy pretendiendo construir una cabaña turística en Oxapampa con bambú para que la gente vea que no necesariamente se puede hacer con madera, que obliga a cortar árboles. El sector turismo podría comenzar a construir cabañas con este producto y la gente vea la diferencia. Una cosa es dormir en una habitación con ladrillo o madera y otra es dormir en una habitación hecha con bambú. Su estructura hueca hace que el ambiente se termo regule”, explica Zapata.

