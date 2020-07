¿Qué ocurrirá con los trabajadores de tiendas Paris en Perú, tras el cierre de sus operaciones?

Desde el último 1 de julio, las tiendas Paris del chileno Grupo Cencosud cerraron sus operaciones en Perú. Los 11 establecimientos localizados en el territorio han dejado de funcionar luego de que no alcanzaran las metas planteadas. “No se han logrado los resultados y participación esperada para garantizar la sostenibilidad de la operación”, explicaron.

En el país vecino, todas las sucursales de Paris cerrarán o serán absorbidas por otras del mismo grupo. Los trabajadores de ambos países podrían estar en la incertidumbre por su estado laboral. Por otro lado, con el anuncio del cierre, las acciones de Cencosud en Chile incrementaron a más de 1.000 pesos chilenos.

Paris

PUEDES VER Tiendas Paris: Cencosud Perú anuncia cierre de tiendas desde el miércoles 1 de julio

¿Qué ocurrirá con los trabajadores de Cencosud?

El Grupo Cencosud ha indicado que los trabajadores no perderán su puesto de trabajo, sino que serán reubicados en el conglomerado de Supermercados Wong y Metro. No obstante, entrarán con los regímenes salariales y laborales de esas marcas. En caso de que haya personas que no acepten el trato, podrán acogerse a un plan de retiro.

La crisis de Cencosud en Chile

En Chile, las tiendas Paris serán absorbidas por Johnson, otra de sus marcas del sector retail. Con esto, crearán el formato de “Paris Express”, que tendrá la venta de productos de deporte, calzado y vestuario.

Las tiendas que no se integren con otras líneas del grupo procederán al cierre entre julio y agosto, y al igual que en Perú, los trabajadores serán incluidos en otros conglomerados del Grupo Cencosud.

PUEDES VER Cierran tienda Economax en Arequipa por no aplicar pruebas rápidas a trabajadores

“Esta unificación de marcas permitirá potenciar la marca Paris en Chile, generando nuevas sinergias comerciales, operacionales y logísticas, fortaleciendo su estrategia omnicanal, y buscando mayor competitividad y sustentabilidad, ofreciendo mejor servicio, surtido y calidad a sus clientes”, anunció la corporación en un comunicado.

Con el brote del coronavirus en el mundo, las marcas Eurofashion, Johnson y Paris se acogieron a la Ley de Protección del Empleo en Chile para que los trabajadores que hayan sido suspendidos por la crisis de la COVID-19 puedan cobrar el subsidio de desempleo. A esta medida se acogieron 7.731 empleados.

Las operaciones de tiendas Paris han cerrado en Perú y Chile. (Foto: Paris)

PUEDES VER Gobierno chileno pagará 100 millones de pesos a mujer que fue torturada durante la dictadura

Acciones de Cencosud al alza

La decisión del cierre de las operaciones de la marca Paris del Grupo Cencosud fue favorable para el conglomerado porque, según el Diario Financiero de Chile, las acciones presentaron gran cantidad de transacciones.

La plaza bursátil de Chile subió a 2,26 %, lo que representa 1.276 pesos chilenos, y alcanzó movimientos superiores a los 14.000 millones de pesos.

La entidad financiera Itaú ha considerado que la decisión del grupo ha sido acertada. “Es positiva en términos de estrategia, métricas de retorno y generación de flujo de efectivo”, expresaron los analistas Alejandro Fuchs, Bárbara Angerstein y Joaquín Ley.