Congresista Burga emplaza a ministra Alva y al presidente de Asbanc sobre las altas tasas que cobran los bancos

“Nos gustaría que la ministra de Economía, con esa misma vehemencia, le responda a los bancos por las altas tasas de interés que cobran a sus clientes”. Así fue la respuesta del congresista Ricardo Burgos, de la bancada de Acción Popular, a la titular del MEF, respecto al proyecto de ley aprobado en el Congreso que permite congelar por 90 días la deuda de los peruanos a los bancos.

Un día antes la ministra María Antonieta Alva señaló que el proyecto aprobado continúa afectando a 24 de las 54 instituciones financieras y en 13 de ellas tendrán efectos significativos. “9 de cada 10 soles es dinero de los ahorristas y hay que preservar sus ahorros”, señaló la funcionaria.

PUEDES VER: Entrevista a Ricardo Burgos en RTV Economía

Alva, además, calificó de “proyecto inoportuno” porque lo que en este momento se requiere es un sistema financiero sólido que permita financiar los planes de las empresas y las personas.

Ricardo Burga, en la entrevista concedida a RTV Economía, conducida por el periodista Rumi Cevallos, también se refirió al presidente de la Asociación de Bancos, Martín Naranjo, y le invocó que en vez de atacar al Congreso, se preocupe de coordinar con los bancos, y sobre todo con los cuatro bancos más grandes del país que concentran más del 80% del sistema financiero, para que bajen las altas tasas de los créditos que otorgan a sus clientes.

Burga, insistió en pedir a la ministra que con esa misma vehemencia como defiende la posición del gobierno sobre el proyecto del Legislativo, le responda a los bancos, que en el caso de la banca de consumo las tasas de interés son superiores a 60% y en muchos casos superan el 100%.

PUEDES VER: Gobierno observaría ley que propone congelar deudas bancarias por 90 días

“Hay que recordar que, por efecto de la pandemia, en este momento hay 3 millones de desempleados que no tienen capacidad para pagar sus deudas”, señaló el legislador, en alusión de las personas que debido a la crisis no pueden honrar con sus deudas en el sistema bancario.

Sobre inaplicación de la norma para las cajas municipales de ahorro y crédito y las cooperativas, el legislador dijo que no es lo oportuno, toda vez que hay personas y mypes que tienen deudas y que no van a tener posibilidades de pagar sus créditos, y no van a ser beneficiarios de la suspensión de la deuda por tres meses.

Burga le recomendó al presidente de la Asociación de Bancos, Martín Naranjo, de que en vez de atacar al Congreso, se preocupe de coordinar con los bancos para que bajen las altas tasas de los créditos que otorgan a sus clientes.

“Hoy día el peruano no puede pagar tasas mayores a 60%. Eso es inaceptable, bajo las actuales situaciones”, indicó.

Del mismo modo, respecto a la comisión por transferencia, Burga también consideró “inaceptable” que los bancos privados por transferir 50 o 100 soles a una provincia cobren 18 soles, nueve soles de envío y nueve soles por recepción. “Si envío 50 soles, que es un monto promedio a nivel C o D de la población, la persona solo recibe 32 soles y son 18 soles que el banco se queda por esa transferencia de fondos de Lima a cualquier parte del país. Es inaceptable”.

Por ello el legislador de Acción Popular invocó a la Asociación de Bancos para que revisen las tasas de interés pasivas, y que tomen conciencia de que si no hay rebaja sustancial de la tasas en los distintos tipos de crédito, la morosidad crecerá. Los bancos solo quieren que la cadena de pagos no se rompa, pero no hay forma de que los clientes cumplan con sus obligaciones al día de hoy con las altas tasas que cobran y mucho más en situación de crisis económica y desempleo.

Indicó que existen los votos en el Congreso para aprobar la norma; sin embargo, dijo que se debe evitar enfrentamiento entre el Legislativo y Ejecutivo y ambos poderes del Estado, junto a Asbanc, se sienten y se busque una solución. “El problema de las personas es que no van a poder pagar. Si los bancos no entienden de esta situación, la morosidad va crecer sostenidamente”, insistió.

Retiro de los fondos de la ONP

Sobre el proyecto de ley que permite retirar los fondos de la ONP, Burga recordó que se abstuvo en la votación que fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso.

Argumentó que el artículo 12 de la Constitución, señala que esos fondos son intangibles. Además dijo que el proyecto es bien intencionado, porque más de 250 mil personas, que habiendo contribuido a la ONP no tienen pensiones porque no llegaron a los 20 años o 240 meses que obliga la ley.

Burga insistió que el Estado debe reconocer la deuda social con los aportantes a la ONP. “La solución, en este caso, es que el Estado reconozca que las personas que aportaron al Estado, 5, 10, o 19 años 11 meses, se les considere una pensión proporcional a los años que aportaron.

De otro lado, recordó que le propuso a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, la entrega de un bono de una UIT (S/ 4.300) para que las personas que están en la ONP puedan cubrir sus necesidades durante la pandemia.

Respecto al anuncio de la ministra de que harán uso de todas las herramientas legales amparadas por la Constitución, el legislador dijo que el Estado puede observar la norma y si esta es promulgada por insistencia puede acudir al Tribunal Constitucional con el argumento de que es un fondo intangible.

“Ambas partes estamos jugando con la ilusión de 4 millones de peruanos que están en la ONP. Esto puede generar enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto se puede superar en una mesa de diálogo rápidamente. La mejor solución es que el Ejecutivo reconozca que hay una deuda social con los peruanos que están en situación difícil, con pensiones mínimas, y que no les permite cubrir sus necesidades”, dijo.

Insistió en señalar que el país necesita que las 250 mil personas que no reciben ni un sol pese a que aportaron un número de años, en algunos de hasta 19 años 11 meses, puedan recibir una pensión en proporción al número de años aportados. “Hasta los mayores de 65 reciben Pensión 65, pero estas personas que están en la ONP y que aportaron para una pensión, reciben cero soles. Y eso me parece injusto y considero un robo del Estado a estas personas”, dijo.

Para el citado proyecto, dijo que los votos existen y que, lamentablemente, el Ejecutivo va observar la ley. De insistir el Congreso y se promulgue por insistencia, el Ejecutivo puede ir al Tribunal Constitucional apelando al artículo 12 de la Constitución, de que estos fondos son intangibles. Y además de que este fondo no existe porque no hay cuentas individuales”, anotó.

Puede ver la entrevista completa aquí: