El presidente Martín Vizcarra anunció que este miércoles 1 de julio se publicará el Decreto Supremo para el ingreso a la Fase 3 de la reactivación económica, al referirse a la capacidad de operación en que estaban las actividades económicas.

“Mañana (miércoles) debe salir el Decreto Supremo correspondiente”, expresó el mandatario, precisando que “ahora con la Fase 3, que se inicia mañana de manera gradual, no inmediata, se podrá llegar casi al 100%” de la operatividad económica.

Recordó que durante la paralización de actividades económicas, se estaba operando en un 44%, mientras que en la Fase 1 se proyectó llegar al 72,8%; en la Fase 2, a un 82,8% y con la extensión a un 91,6%; y con la Fase 3 se espera llegar al 96,3%, una vez implementada en su totalidad.

Asimismo, para la Fase 3 se espera generar 616 mil empleos.

No operará toda la economía, precisó Martín Vizcarra. “Van a haber algunas actividades que no podrán operar, que son puntos altos de contagio del coronavirus y debemos tener cuidado. No queremos avanzar y retroceder”, expresó.