www.ingresosolidario.dnp.gov.co | El programa Ingreso Solidario es uno de los subsidios dispuesto por el Gobierno de Colombia para favorecer a las familias más vulnerables del país, las cuales se encuentran afectadas por el impacto social, sanitario y económico del coronavirus (COVID-19). El Ingreso Solidario de 160.000 pesos se entregará en tres giros y beneficiará a 32 departamentos del país. El ente encargado del pago es el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ya ha favorecido a más de 2,4 millones de ciudadanos. En tanto, el padrón de beneficiarios del subsidio colombiano ha sido conformado con base a la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Actualmente, el programa se encuentra en el tercer giro de 160.000 pesos desde el 19 de junio.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para saber si eres beneficiario de Ingreso Solidario de 160.000 pesos, debes acceder a la página oficial “ingresosolidario.dnp.gov.co”. Ingresa los datos de tu cédula y verifica si eres acreedor del tercer giro de la ayuda monetaria. Si resultaste estar en la lista de seleccionados, la misma página te brindará información sobre la entidad bancaria donde retirarás el dinero.

Link Ingreso Solidario

Ingresa al LINK oficial “ingresosolidario.dnp.gov.co” y consulta si eres beneficiario del tercer giro del Ingreso Solidario de 160.000 pesos. Solo necesitarás los datos de tu cédula.

¿Cuándo se inició el pago del tercer giro de 160.000 pesos?

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ingreso Solidario DNP, valorizado en un total de 480.000 pesos, se entregará en tres etapas a un total de tres millones de beneficiarios afectados por la contingencia sanitaria de la COVID-19:

- Primer giro: fue en el mes de abril y benefició a 1 162 965 familias.

- Segundo giro: a partir del 22 de mayo de 2020 empezó a entregar a segunda armada del Ingreso Solidario. Del mismo modo, se tomó en cuenta apoyar a las personas que no tienen una cuenta bancaria y que recibirán un depósito de 320.000 pesos.

- Tercer giro: comenzó el 19 de junio de 2020 la entrega del Ingreso Solidario de 160.000 pesos, tal como lo anunció el director del DNP el último 22 de mayo, e incluye a 360.000 nuevos beneficiarios, quienes recibirán la suma total de los tres pagos.

¿Quiénes recibirán el Ingreso Solidario del DNP?

El padrón de beneficiarios del Ingreso Solidario que entrega el DNP está conformado por las personas que son pobres o pobres extremos y que se encuentren vulnerables ante el impacto de la COVID-19. Además, otro de los requisitos es que los acreedores no pertenezcan a los programas sociales del Gobierno, como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA.

Recuerda que todos los que recibieron la ayuda monetaria en la primera etapa, también podrán cobrar la segunda y tercera armada de forma automática. Por ello, un total de 360.000 familias que no recibieron ningún giro, serán beneficiarias del monto total en el tercer giro.

¿Qué hago si soy beneficiario y no he recibido el bono?

Si fuiste seleccionado para cobrar el Ingreso Solidario en la tercera etapa, pero no has podido recibir ni la primera ni la segunda armada del subsidio, entonces podrás reclamar el total de 480.000 pesos en esta tercer giro. Esto según la información del presidente de Colombia, Iván Duque, quien dijo: “(...) quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a 480.000, que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”.

¿Hasta cuándo se podrá cobrar el Ingreso Solidario?

Según el mandatario Iván Duque, el Ingreso Solidario se encontrará vigente hasta el mes de diciembre. Con esta medida, el presidente de Colombia espera afianzar la economía de la población.

¿Habrá un incentivo del Ingreso Solidario para desempleados?

Según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se hará entrega de una subvención para las personas desempleadas que hayan perdido su trabajo a causa de la cuarentena por coronavirus, o que se encuentren con licencias no remuneradas.

“Vamos a apoyar con un Ingreso Solidario, a los trabajadores que se encuentren con suspensión de su contrato laboral o en licencia no remunerada. Consistirá en un ingreso directo a la cuenta de los trabajadores”, dijo.

¿Cuál es el monto que recibirán los desempleados?

Las personas desempleadas recibirán una armada de 160.000 pesos correspondiente al Ingreso Solidario. Este dinero será girado directamente en la cuenta del extrabajador. Se estima que 600.000 personas se llegarán a beneficiar con este incentivo.

Ingreso Solidario: ¿qué pasos debo seguir para comprobar si soy beneficiario?

A continuación, sigue los pasos para saber si conformas la lista de beneficiarios del tercer giro del Ingreso Solidario que entrega el DNP de Colombia:

- Ingresar a la página web “ingresosolidario.dnp.gov.co”. Luego debes dar clic en el botón que indica “Consulta giros y beneficiarios”.

- Digita tu número de cédula y haz clic en el recuadro que dice “No soy un robot”.

- Hacer clic en “Consultar” y la página te indicará si eres beneficiario.

- Si el sistema confirma que eres beneficiario del bono, te brindará la información que necesitas sobre los días y la forma de cobrar el beneficio económico. Pero, si no fuiste seleccionado, te saldrá: “No está en el listado de hogares beneficiarios del Ingreso Solidario”.

¿Cuáles son los bancos en los que puedo cobrar el tercer giro del Ingreso Solidario?

Los bancos autorizados por el Gobierno de Colombia para cobrar el bono Ingreso Solidario en su tercera armada son las siguientes:

- Bancolombia

- Bancamía

- Banco Caja Social

- Movii

Los bancos autorizados por el Gobierno de Colombia para cobrar el bono Ingreso Solidario en su tercera armada son las siguientes:

¿Qué debo hacer para recibir el Ingreso Solidario DNP si no tengo celular?

Si saber que eres beneficiario del Ingreso Solidario, pero no tienes celular, entonces ingresa a la página web “ingresosolidario.dnp.gov.co” y rellena el recuadro respectivo que te solicita tu número de cédula. Luego, completa tus datos personales para poder abrir una cuenta digital en la entidad financiera que te sea asignado por el portal del Ingreso Solidario DNP.

Por otro lado, si tienes un celular 3G y 4G, debes saber que puedes abrir una cuenta bancaria de la siguiente manera:

Ahorro a la mano

- Descarga gratis la app BanColombia “A La Mano”.

- Coloca la información correspondiente a fecha de nacimiento, números de documento y celular, y correo electrónico.

- Acepta los términos y condiciones.

- Llegará un mensaje de texto con un código de seguridad.

- Crea tu clave.

DaviPlata

- Descarga la app Daviplata.

- Elige el tipo de documento, redacta el número y toma foto a la cédula.

- Escribe la fecha y lugar de expedición del documento, número de celular y correo electrónico.

- Te llegará un código con 6 dígitos vía mensaje de texto. Ingrésalo.

- Acepta los términos y condiciones.

- Crea una clave.

NEQUI

- Descarga NEQUI de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

- Digita tu número de celular.

- Recibirás un SMS con 3 dígitos que deberás ingresar.

- Ingresa tus datos y escanea el documento.

- Crea una clave de 4 dígitos.

Movii

- Descarga Movii.

- Registra tu número de celular.

- Recibirás un mensaje de texto con un código de seguridad que deberás ingresar.

- Elige el tipo de documento y toma una foto al código de barras de tu cédula.

- Escribe un correo electrónico.

- Crea una clave.

¿Qué sucederá con las personas que no cobraron los primeros 160.000 pesos?

Aquellos beneficiarios del Ingreso Solidario que no cobraron los primeros 160.000 pesos, en el tercer pago recibirán un total de 480.000 pesos, según el DNP de Colombia. Como se recuerda, el 19 de junio inició la tercera armada de la ayuda monetaria, pero que además incluyó 360.000 nuevos acreedores.

Líneas de consulta sobre el Ingreso Solidario DNP

Si tienes consultas con respecto al Ingreso Solidario, puedes comunicarte a los siguientes números telefónico de manera gratuita:

- Línea gratuita DNP: 01 8000 12 87 70.

- Línea gratuita Banco Agrario: 01 8000 91 5000.

- Línea Gratuita DPS: 01 8000 95 11 00.

- Buzón de Servicio al Ciudadano: ingresosolidario@dnp.gov.co.