Hace más de dos años, Paula Ansley despertó a su esposo en la madrugada para compartirle una descabellada idea: “¿Crees que podríamos hacer ginebra con estiércol de elefante?” en Sudáfrica. Esa locura es hoy un próspero negocio que exporta ginebra a Alemania y Suiza.

La marca de su creación se llama ‘Indlovi Gin’, un término que significa “elefante” en diferentes idiomas del continente africano, la pareja conformada por un sudafricano y una británica- produce al mes más de 1.000 botellas de su ginebra original y el doble en su versión rosa.

Su éxito se afianzó en su país de origen, Sudáfrica, donde el consumo de ginebra se convirtió en un verdadero “boom” en los últimos años, hasta provocar que las pequeñas destilerías pasaran de necesitar una docena a más de sesenta en sólo cinco años.

La bebida alcohólica hecha de excremento de elefante solo para bebedores "aventureros". Foto: EFE

La ginebra no apta para bebedores poco “aventureros”

Bajo su lema: ‘no apta para bebedores poco aventureros’, la Indlovu ha acaparado mercados europeos como Bélgica, Alemania o Suiza y, si todo va bien, dará el salto que tanto esperaba, a Japón.

“Tiene un sabor muy berbáceo, muy a tierra, y es muy suave, casi mantecoso en la boca. Tiene una textura muy agradable y, cuando lo tragas, no hay esa sensación áspera del alcohol. No tiene azúcar ni nada añadido, así que no te da esa quemazón intensa cuando tragas”, contó Ansley a la agencia EFE.

¿Cuál es el secreto de la ginebra hecha con excremento de elefante?

El secreto está en la dieta de los elefantes, ellos se pasan 18 horas al día engullendo alrededor de 300 kilos de alimento, compuesto por raíces, arbustos y hojas de árboles, que necesitan por jornada para sobrevivir.

Pero solo digieren el 30 % de lo que tragan. ¿Qué pasa con el resto? Se convierte en excremento: 80 kilos de desechos orgánicos por animal adulto.

“Contactamos a la reserva Botlierskop, que es a donde habíamos llevado a los niños, y les preguntamos: ‘¿os importaría mandarnos excremento de elefante?’. Y ellos dijeron ‘¡claro, sin problema!’. Así que nos lo mandaron y empezamos a ver cómo lavarlo y tratarlo”, explicó la empresaria.

Los desechos orgánicos de un elefante orgánico sirve para realizar una bebida alcohólica artesanal. Foto: Difusión.

Lo que quedó fue un conjunto de hojas y hierbas que los Ansley llevaron a un experto, Roger Jorgense (considerado el padre de la ginebra artesanal en Sudáfrica), sin revelarle lo que era le dieron de probar y oler los extractos obtenidos del estiércol.

Le preguntaron si se podía hacer ginebra con infusión de ese producto, el gurú dijo que sí, y cuando se enteró de lo que era, se incluyó el proyecto para financiar el proceso de destilación.