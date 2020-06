Aviones y buses saldrían con el 100% de asientos

Por: Christian Alcalá y Carlos Contreras

Luego de más de tres meses de haber frenado sus operaciones comerciales, el transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo, alista su regreso. Y es que con el inicio de la fase 3 de reactivación económica, ambos sectores podrán reanudarse a partir de julio, según lo anunciaron diversos integrantes del gabinete ministerial.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, adelantó que tanto los buses interprovinciales como los aviones estarán habilitados para operar con el 100% de su capacidad, tal como lo indica el protocolo internacional.

“Lo que uno pone en la balanza es la salud y la economía, y la economía necesita que se transporten las personas, que viajen de un lugar a otro”, dijo.

Respecto a los vuelos, el CEO de Viva Air Perú, Stephen Rapp, señaló a La República que si bien es cierto que se podrá disponer del 100% de los asientos, en la práctica solo se estaría copando casi el 60% del aforo, debido a que proyecta que habrá poca demanda durante las primeras semanas de haber habilitado los viajes nacionales.

No obstante, añadió que las aerolíneas están cumpliendo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para lo cual han implementado en sus aviones filtros especiales, los cuales se renuevan cada tres minutos y captan partículas y microorganismos en un 99% de efectividad.

PUEDES VER Retiro de AFP: A partir de julio afiliados podrán solicitar sus fondos sin seguir cronograma

“Antes y después de cada vuelo habrá un proceso de desinfección de cada punto de contacto. La aeronave se desinfectará ocho veces al día”, apuntó.

Por su parte, el CEO de Sky Airline Perú, José Raúl Vargas, afirmó que están implementando medidas rigurosas para tranquilidad de los pasajeros; por lo que también activarán los filtros de aire HEPA, en el que el aire tendrá “los mismos estándares que un quirófano médico”.

PUEDES VER Bono Universal como dinamizador de la economía

“Los baños serán desinfectados cada 15 minutos durante el vuelo y se eliminará la venta a bordo; así como todos los elementos de la cabina, como revistas y encartes”, agregó.

Sobre los boletos, Viva Air indicó que una vez el Gobierno diga la fecha exacta para el reinicio de operaciones, comenzarán a vender pasajes; mientras que Sky está preparando una campaña para que los clientes accedan a tarifas más bajas.

Es preciso mencionar que solo estarán permitidos los viajes hacia la mayoría de regiones, a excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, donde la cuarentena focalizada continúa por el aumento de casos.

Transporte terrestre

Fue uno de los primeros sectores en detener sus actividades ni bien se dictó la emergencia sanitaria. Cien días después, el transporte terrestre espera iniciar sus actividades en medio de pérdidas mensuales valorizadas en 380 millones de dólares (en abril, mayo y junio últimos).

Al respecto, el gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), Martín Ojeda, precisó que solo esperan que el Ejecutivo apruebe en breve el protocolo sanitario respectivo para que puedan empezar a trabajar con el 100% de la capacidad de sus más de 6.500 unidades en el ámbito nacional.

Pero no solo están atentos a esa luz verde. Ojeda señaló que el objetivo es que el precio de los pasajes se mantenga y no sufra un alza. No obstante, manifestó que eso dependerá de que el Gobierno les entregue un subsidio, postergue sus obligaciones tributarias por un periodo y se devuelva un porcentaje de los peajes y del impuesto selectivo al consumo (ISC). “La idea es acabar con el transporte ilegal que está llevando el Covid-19 a las regiones y se aprovecha de la desesperación de la gente”.

PUEDES VER Bono Familiar Universal: consulta AQUÍ si eres beneficiario del bono de 760 soles

El vocero del CNTT, que agrupa a empresas como Cruz del Sur, Tepsa, Civa, Itssa, Flores, Soyuz, Oltursa, Cromotex y Palomino, señaló que los buses tendrán láminas plastificadas cerca del pasadizo y cortinas de telas entre los asientos. “Estamos sugiriendo a los clientes comprar sus pases por internet para que lleguen con sus mascarillas media hora antes al terminal y pasen por todos los filtros con el mínimo de contacto posible. Estamos siguiendo las experiencias de España e Italia”.

Ojeda dijo que también deberían aprobarse rutas cortas (con paraderos) y viajes hacia las siete regiones hoy prohibidas.

“Es riesgoso salir con buses y aviones llenos”

A título personal, el epidemiólogo Eduardo Gotuzzo precisó que es muy riesgoso que los buses interprovinciales y aviones salgan a operar con el 100% de sus asientos, debido a la alta tasa de contagios en el país.

“Es importante abrir el transporte interprovincial, pero con restricciones, no así. Recomiendo que el Estado subsidie por dos o tres meses los viajes para que los buses y aviones funcionen al 50% de su capacidad. Debemos tener mucho cuidado”, afirmó el médico.

El dato

Aerolíneas esperan reiniciar sus operaciones en quincena de julio luego de más de tres meses de para.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.