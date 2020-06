Congelamiento de deudas financieras será por dos o tres meses

Elmer Mamani

El Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de la Banca, Seguros y AFP (SBS) y CONFIEP, están en contra del proyecto de ley que busca congelar hasta por 90 días la deudas financieras de 4 millones de usuarios. La propuesta ha levantado polvo y una nueva confrontación para el Congreso, al que se le señala de populista. Ante las críticas, José Luis Ancalle, congresista e integrante de la comisión de Defensa del Consumidor, defiende la propuesta legislativa.

¿Están haciendo espíritu de cuerpo?

Pienso que más bien no tiene sustento legal y técnico. Están aduciendo que causaría un perjuicio a la economía, como con el retiro de la AFP: que iba a ser terrible. Mire cuantos han retirado hasta el 25% de su fondo, algunos la totalidad de sus aportes y no ha pasado nada. Son temporadas donde se tiene que tomar medidas excepcionales por la pandemia. Como también hay opinólogos en contra, también hay los que están a favor de estas propuestas que estamos llevando al Congreso, para que tenga un respiro la población para pagar sus deudas.

¿Usted cree que esto afecta el estado financiero como manifiestan?

Técnicamente las cajas nos han manifestando que han hecho algo similar en marzo. Hubiera sido bueno recoger el criterio legal de los altos funcionarios de las entidades financieras pero ni siquiera se han atrevido a ir a las comisiones, porque al acudir nosotros hubiéramos hecho preguntas y quizás desvirtuar el temor que están metiendo a toda la población de si se llega a aprobar. Tampoco queremos que sean seis meses u ocho; ahí sí puede ocurrir un problema en cuanto a la economía. Se solicita dos a tres meses y eso ya se va a debatir en el pleno.

¿Va a ser facultativo, el que quiere va congelar su deuda?

Hay especificaciones, porque hay personas que no tiene ningún perjuicio y están percibiendo su remuneración. Ellos no van a estar sujetos. Se enfoca a quienes se les ha causado un efecto negativo por la pandemia.

¿Cómo se acredita eso?

En el artículo 3.5 del texto sustitutorio, nosotros hemos propuesto que los beneficios de esta presente ley no alcance a funcionarios o servidores públicos señalados en el artículo 425 del Código Penal, así como lo que tengan un vínculo laboral cuya remuneración supere las 2 UIT (S/8 600).

¿Los usuarios que hayan hecho una reprogramación y estén pagando se les congelará la deuda?

Si tienen los ingresos no tendrían porque congelarla, tienen toda la prerrogativa para pagar.

Los bancos del Perú cobran las más altas tasas de interés en comparación a otros países de Latinoamérica y mas bien pagan muy poco cuando se depositan ahorros ¿Esto debe cambiar?

También ocurre con el tema de la membrecía de las tarjetas de crédito. A pesar de no hacer uso, están cobrando sin que muevan un dedo las financieras. Claro que hay una diferenciación en el sistema económico, que en nuestro país rige desde hace mucho tiempo. Se necesita poner parámetros para no causar desigualdades que impiden que los pequeños microempresarios tengan oportunidades y no sean sus víctimas. Hemos visto los temas de los embargos, de cláusulas no especificadas.

¿Estos intereses bastante altos generan más desigualdad?

Pienso que sí, porque cuando uno se hace un préstamo tiene muchas veces la prerrogativa de extenderlos. A ellos les conviene que las deudas sean permanentes, eternas. Eso impide un mejor desenvolvimiento en cuanto a la economía de los microempresarios. Las cajas son las que están tomando impulso ahora a nivel nacional.

¿Cual es u opinión sobre el actuar de la SBS?

Pienso que defiende a los grandes capitalistas. Se han inclinado para favorecer al grande y no al pequeño ya que es a estos últimos a quienes se les debe prestar porque generan movimiento. Es necesaria una reforma en el sistema financiero. Se requiere una concientización de parte de los grandes capitalistas de la entidades financieras para poderles brindar mayores beneficios y oportunidades a quienes los requieren.