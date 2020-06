Mincetur: Sobrecostos por operaciones de carga afecta a las mypes

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, se refirió al Decreto Legislativo 1492, que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior, señalando que los sobrecostos por operaciones de carga afecta a las micro y pequeñas empresas (mypes) del país.

“Esto afecta sobretodo a las mypes. Ellos no tienen poder de negociación frente a los servicios logísticos, tienen que asumir costos que encarecen su actividades que, en algunos casos, nos encarecen los productos y que nos resta competitividad frente a un entorno internacional”, expresó en ATV+.

Se recuerda que distintos gremios, al igual que Mincetur, habían advertido que se paga un costo evitable de 300 dólares por contenedor en las operaciones de carga, tanto para exportaciones como para importaciones.

“El usuario tiene que pagar lo que se contrata, pero lo que no se contrata y lo que no está pactado, eso es algo que no puede exigirse. Se afectan las relaciones y la disparidad en los tamaños de empresas, afectando a las mypes exportadoras e importadoras”, sostuvo el ministro.

Señaló que el DL busca digitalizar los procesos, pero también transparentar los costos. “Hay costos sui generis que se presentan en el país y este DL busca atacar a la médula de ese problema, para que también se genere competitividad y, por ende, una reactivación más rápida de nuestro sector”, añadió Vásquez.

Añadió que el costo evitable cobrado en las operaciones de carga están involucrados en servicios cobrados pero no brindados o cobrados doblemente.