Con la finalidad de incentivar el negocio de la compra y venta de casas y departamentos, el Estado peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), creó el programa Techo Propio. Con ello, las autoridades buscan apoyar a los ciudadanos nacionales que cumplan con los requisitos de comprar, construir o mejorar sus viviendas.

En esa línea, el programa Techo Propio busca favorecer a las familias que han ahorrado dinero para sus casas, ya que es totalmente gratuito; no se le devuelve nada al Estado.

Requisitos del Bono Techo Propio 2020

Para solicitar el bono del programa Techo Propio, el Gobierno ha establecidos los criterios que te presentamos en esta lista:

- Debes conformar un grupo familiar. Un ejemplo sería un jefe de familia con dependientes que pueden ser esposa, esposo, hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con algún tipo de discapacidad, padre o abuelos.

- Existen tres requisitos respecto al ingreso familiar mensual: no superar los 3.538 soles para comprar una casa. No superar los 2.627 soles para construir una nueva propiedad. No superar 2.627 soles en caso de mejoramiento de una vivienda.

- No haber recibido ayuda habitacional del estado con anterioridad.

- Contar con el ahorro mínimo necesario para la compra, construcción o mejoramiento de la vivienda.

- No tener otra vivienda o terreno en el territorio nacional.

- Ser propietarios del terreno en el que se va a construir o mejorar la vivienda.

¿Cómo inscribirse al Bono Techo Propio del Fondo Mi Vivienda?

Para ello, debes acceder al programa Techo Propio y registrar a tus familiares en una de las oficinas o centros autorizados en el país, Lo harás desde la plataforma: www.mivivienda.com.pe.

Asimismo, deberás presentar el DNI del representante de la familia, su cónyuge (en caso de haberla), y los datos de todos los familiares (nombre, DNI, fecha de nacimiento) En caso de ser una pareja casada, el formulario se rellenará por uno de los miembros. Si es una pareja conviviente, tendrá que ser llenado por ambas personas.

¿Dónde ver comunicados del Techo Propio 2020?

Si buscas ver comunicados del programa, deberías ingresar AQUÍ, plataforma del Fondo Mi Vivienda.

¿Dónde ver el estado de mi trámite al Techo Propio?

Para esta opción ameritas entrar al siguiente LINK: https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/usuario-busca-viviendas/estados-tramite.aspx, desde donde verás el estado tu trámite en el programa Techo Propio.

¿Dónde ver la lista de beneficiarios al Techo Propio?

Si lo que buscas es ver la lista de beneficiarios al programa, ingresa AQUÍ.

¿Dónde quedan las oficinas del Techo Propio del Fondo Mi Vivienda?

Para los trámites en físico, la oficina de atención está ubicada en la Avenida Paseo de la República 3121, en San Isidro. El horario de atención es de lunes a viernes: 10.00 a. m. - 04.30 p. m. (Horario corrido).