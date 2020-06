Reactiva Perú: De las 14 empresas cuestionadas a solo una se le quitó la garantía del programa

Con el 98% de avance en la entrega de garantías del programa Reactiva Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la semana pasada el nombre de las 71 mil empresas beneficiadas con los créditos a bajo interés. Sin embargo, de ellas, unas 14 empresas fueron cuestionadas por su relación con el caso Lava Jato, Panamá Papers, entre otros.

De estas 14 empresas, a solo una - el estudio de abogados de Horacio Cánepa, investigado en el caso Lava Jato - se le extornó la garantía y ahora está en manos del Banco del Crédito del Perú (BCP) la cancelación del crédito por 32 mil soles.

Las otras 13 empresas restantes - entre las que figuran La Calera, Forestal Otorongo, NIISA Corporation, entre otras, que el portal Ojo Público identificó - “no vulneraron el reglamento del programa Reactiva Perú”, señaló esta mañana Gerardo Freiberg, gerente general de Cofide.

“A pesar de ello, hemos cursado comunicaciones a los bancos, porque ahí viene la otra cara de la moneda: hay temas que no son obligatorios sino moralmente correctos. Se ha cruzado a los bancos esta relación (de empresas cuestionadas) y están evaluando sobre qué tratamientos van a realizar”, dijo.

Según el ejecutivo de Cofide, previo a la entrega de las garantías, son los bancos los que hacen un primer filtro a sus clientes - que no tengan deuda tributaria mayores a 1UIT, por ejemplo - y además se adjunta una declaración jurada del cliente señalando que está habilitado para recibir el crédito.

Posteriormente es Cofide quien hacer la verificación sobre el monto del crédito, garantía, deuda en la Sunat, nombre de la empresa, razón social. “Pero no existe una lista integral de personas jurídicas o naturales investigadas por diferentes delitos. Hacer una verificación a través de Poder Judicial, que además no estaba trabajando, representaría semanas o meses para entregar el crédito”, señaló Freiberg.

Cabe indicar que el premier Vicente Zeballos, en una reciente entrevista con La República, informó que el Gobierno ha solicitado toda la información a las Empresas del Sistema Financiero (EPS) y al Cofide sobre los créditos otorgados a las empresas a través del programa Reactiva Perú.

Al respecto, Freiberg indicó que “¿hablar de que el banco tiene responsabilidad?, sí, es una responsabilidad técnica pues son responsables por aquellas que vulneren las normas, pero si la norma no contempló todas las posibilidades, entonces se tendrán que incorporar pero estos no son retroactivas”, apuntó.

Y agregó: “Pero si quieren saber quién tuvo la culpa, les diré quién tiene la culpa, es la Covid-19. Si no lo hubiera, nada de esto habría pasado”.

¿Nuevos filtros?

Tras las revelaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que se estarían incorporando nuevos filtros al programa Reactiva Perú - cuya segunda etapa aún no inicia - a fin de beneficiar a las empresas que sí necesitarían de los créditos.

En opinión de Freiberg - quien indicó que aún no se reúne con el MEF para hablar sobre este punto - colocar nuevos filtros que involucren una verificación difícil “paralizará a Reactiva y no se entregaría los créditos a las empresas que se pretendía llegar”. Desde su punto de vista “por una minoría” no se puede afectar al grueso de beneficiarios.

Al respecto, señaló que el DL 1508, que precisa que las empresas que firmaron convenios de Cooperación o Colaboración Eficaz con la Fiscalía no pueden participar, es difícil de aplicar. “¿Ni siquiera los procuradores tienen acceso a esa información. Creo que tenemos que bajar un poco y entender cuál es la realidad y si es factible lo que se pide. En algunos casos, es válido porque indigna lo que han hecho con el Perú”.

En tanto, Cofide recién iniciaría en octubre la verificación expost respecto al cumplimiento de las empresas sobre el acuerdo por la entrega de los créditos.