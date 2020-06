Daniel Camac: “La demanda cayó en un 30% comparado a antes del virus”

La pandemia de la COVID-19 llevó a la que diversas personas no puedan pagar su recibo de luz, señaló Daniel Camac, vocero de Engie Perú. Ello ha llevado a que algunas distribuidoras de este servicio no le paguen a las empresas generadoras. Consideró que el Estado debería asumir el pago de los recibos.

¿Cómo afectó la pandemia y el estado de emergencia al sector energético?

Por un lado, hubo una reducción importante de consumo de electricidad en todos los sectores, pero principalmente en el industrial y dentro de este con mayor impacto en construcción y minería. El consumo de la demanda cayó en un 30% aproximadamente, comparado a antes de la COVID-19. Eso también ha reducido los ingresos de las compañías. Por otro lado, se rompió la cadena de suministros. Casi el 50% de consumo de electricidad es de las distribuidoras para abastecer a los consumidores, esencialmente domésticos y pequeños comercio. Muchas personas no han tenido ingresos para pagar sus facturas, afectando la cobranza de las distribuidoras, y algunos repicaron eso con las empresas generadoras.

PUEDES VER Presentan proyecto de ley para que el Estado cubra el pago del 50 % de los recibos de luz

¿Cómo fue con Engie?

Las empresas son afectadas en la medida en cómo manejan su portafolio de ventas. Si su portafolio de ventas solo está en el sector industrial, se ve impactada fuertemente. Si está diversificado en contratos con la industria y con las distribuidoras, obviamente el impacto fue menor. Así fue con Engie. Tenemos un portafolio de casi 50-50 de las empresas de los diferentes segmentos industriales y las distribuidoras a lo largo del país

¿Cuánto ayuda la reactivación de sectores paralizados?

En las últimas semanas hubo una recuperación importante. Ya se vienen implementando dos fases (de la reactivación). Vimos que la demanda se ha recuperado. En lugar de estar 30% por debajo, está en 18% menor (comparado a antes de la COVID-19). Pero la cadena de pagos es fundamental. Es una problemática que se mantiene.

¿Han estimado cuándo regresarán a los niveles previos al coronavirus?

Consideramos que este es un choque transitorio. Si uno compara el consumo del 2019 con el acumulado de este año, hay una diferencia de 12,5% menos, eso va a seguir disminuyendo. Si la demanda mantiene el ritmo de recuperación que tuvimos en las últimas semanas, probablemente entre setiembre a octubre volvamos a estar en un consumo similar al de antes de la cuarentena. Preocupa la cadena de pagos, porque se genera un perjuicio a lo largo de la cadena. Eso puede tener un gran impacto en los números finales de las empresas a fin de año. Ante una recuperación de la demanda, también necesitas que la infraestructura esté con mayor presencia y redundancia.

Se fraccionaron los pagos, ¿se puede generar electricidad sin esos ingresos?

Lo importante es tomar las medidas oportunas para mantener la seguridad de suministros. Porque la electricidad debe llegar con confiabilidad, con instalaciones redundantes operativas a un 100%. En la medida que no se tienen los ingresos suficientes, se va deteriorando de a pocos, pero no estamos en ese momento y creemos que no debemos llegar. Recomendamos dos acciones: el Estado asume el pago de los recibos de luz de los consumidores más vulnerables y, a través de Reactiva Perú, las pymes (pequeñas y medianas empresas) puedan acceder al financiamiento para pagar sus recibos de electricidad. Lo que más interesa es el valor de tener la electricidad para abastecer hogares, hospitales, postas médicas, educación, producción de alimentos.

¿Engie está dando ayudas a las empresas?

Lo que nosotros hacemos es tratar de innovar los productos y servicios desarrollados para atender las necesidades más importantes y urgentes de los clientes y del mercado. A raíz de la presencia de la COVID-19, salen a la luz una serie de necesidades del lado sanitario que merecen ser atendidas con urgencia. Hemos incorporado a nuestro portafolio de soluciones una serie de medidas relacionadas con la detección oportuna de síntomas o mejoramiento de la calidad del aire a través de todas nuestras soluciones que tenemos de facility management: Entre ellas la incorporación de equipamiento y luces ultravioleta en los aires acondicionados para eliminar las impurezas, los virus y gérmenes que hay en el ambiente; también cámaras que identifican una elevación de temperatura que se pueden instalar en los accesos o el uso de drones para desinfectar áreas abiertas. Esas soluciones las hemos puesto a disposición del mercado y varias de esas las utilizamos en apoyo al sector público o en nuestras áreas de influencia para mitigar un poco los impactos que se ven.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.