Bono ‘Yo me quedo en casa’ de S/ 380: consulta con tu DNI si eres beneficiario de la segunda entrega

www.yomequedoencasa.pe | bono2.yomequedoencasa.pe | El Gobierno de Martín Vizcarra autorizó la entrega del segundo pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ mediante Decreto de Urgencia 044-2020. Este subsidio monetario beneficia a los hogares en situación de pobreza y extrema pobreza ante la declaratoria del estado de emergencia, decretado por el brote de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que más de 2.5 millones de familias vulnerables han accedido a este beneficio económico durante la emergencia sanitaria desde el 1 de mayo. Se habilitó la plataforma online “bono2.yomequedoencasa.pe”, para que las personas consulten si forman parte de la lista de beneficiarios de la segunda armadas. Recuerda que uno de los requisitos para acceder al Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ es no haber accedido a otros subsidios monetarios otorgados por el Gobierno peruano en el contexto del coronavirus, tales como: Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal). A continuación, revisa aquí se habrá un tercer Bono de 380 soles, cuáles son las modalidades de cobro y demás interrogante que buscas resolver.

CONSULTA AQUÍ el segundo bono de 380 soles

Verifica aquí si eres beneficiario del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’. Desde el 1 de mayo, el Midis habilitó la plataforma de consulta que permitirá saber quiénes podrán acceder a la segunda armada del subsidio monetario. Para conocer si estás en la lista, ingresa solo portando tu DNI al siguiente LINK: “bono2.yomequedoencasa.pe”.

¿Cómo saber si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles?

Si quieres saber si conformas el padrón de beneficiarios del segundo Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, sigue los siguientes pasos:

- Ingresa a la web “bono2.yomequedoencasa.pe”

- Digita tu número de DNI y la fecha de emisión de este

- Haz clic en “No soy un robot”

- Selecciona la opción “Consultar”

En caso resultes ser beneficiario, automáticamente la plataforma te indicará en qué fechas y cuáles son las modalidades para cobrar la segunda parte del Bono ‘Yo me quedo en casa.

Plataforma del Bono de 380 soles 'Yo me quedo en casa'. Foto: captura de la plataforma del Midis.

Link segundo Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles

Para conocer si accedes al segundo Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, ingresa al LINK de la web oficial “bono2.yomequedoencasa.pe”. Solo necesitas portar tu DNI.

Bono yo me quedo en casa Midis

La plataforma online de consulta del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ fue habilitada por el Midis. Puedes acceder al subsidio monetario mediante esta web que contiene todos los bonos del Gobierno: “yomequedoencasa.pe”.

Plataforma del portal Yo me quedo en casa. Foto: captura de la página del Midis.

¿Cómo compruebo si accedo al bono de 380 soles?

Accede a la plataforma online del segundo Bono ‘Yo me quedo en casa’ mediante el enlace “bono2.yomequedoencasa.pe” que fue creado por el Midis. Para hacer la consulta solo necesitas escribir tu número y fecha de emisión de tu DNI.

¿Habrá un tercer bono de 380 soles?

Hasta la fecha, el presidente Martín Vizcarra solo se conocer que el Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ se paga en dos armadas. El mandatario ni ningún funcionario del Gobierno ha anunciado una tercera entrega de esta ayuda económica.

Si apareces como beneficiaria o beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa , debes tener presente esta información ⬇️#PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/tl9iSANEle — MIDIS (@MidisPeru) May 4, 2020

¿En dónde puedo consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles?

Desde el 1 de mayo, el Midis dio a conocer la plataforma online de consulta para saber la lista de beneficiarios del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’. Ingresa a la página web oficial a través del LINK: “bono2.yomequedoencasa.pe”.

Cronograma de pagos del bono Yo me quedo en casa de 380 soles

Mediante el Decreto de Urgencia 044-2020, se autorizó la entrega del segundo pago del Bono ‘Yo me quedo en casa’, que comenzó a ser distribuido desde 1 de mayo de 2020. Según la mencionada norma, los beneficiarios pueden retirar este subsidio monetario hasta 30 días después de que termine la emergencia sanitaria por el coronavirus, la cual ha sido ampliado hasta setiembre por el presidente Martín Vizcarra.

No obstante, los usuarios que realizarán el cobro a través del Banco de la Nación, la entidad comunicó de un cronograma determinado por el último dígito del número del DNI. No obstante, a partir del 13 de mayo todas las personas que no pudieron acudir a los establecimientos en las fechas indicadas, podrán acercarse a retirar el subsidio económico.

¿Cómo me inscribo al segundo bono de 380 soles?

No hay un proceso de inscripción del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’. El padrón de beneficiarios fue elaborada con información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) administrado por el Padrón General de Hogares (PGH)). Este último contiene datos sobre la Clasificación Socioeconómica (CSE) de Hogares que está vigente al momento de la emergencia sanitaria.

De los cuatro subsidios monetarios que otorga el Gobierno peruano en el contexto del coronavirus, solo el Bono Familiar Universal cuenta con un registro para acceder a la ayuda económica.

¿En qué bancos puedo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Desde el 1 de mayo, los beneficiarios cobran el segundo el Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ a través de estas entidades financieras: Banco de la Nación, BCP, BBVA, Banco de Comercio, Caja Metropolitana e Interbank. Asimismo, pueden retirar el subsidio monetario por medio de cuatro modalidades:

- Depósito en cuenta

- Billetera electrónica

- Banca por celular

- Giro bancario

¿Cuáles son las modalidades en las que se entregará el bono de 380 soles?

El Midis ha implementado 4 modalidades para el cobro del segundo Bono ‘Yo me quedo en casa’, con el fin de evitar aglomeraciones en las oficinas de los bancos autoridades. Aquí conocer los detalles de los canales dispuestos para retirar el subsidio monetario:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación: los beneficiarios podrán retirar el dinero en cualquier agente o cajero Multired.

- Billetera electrónica Tunki de Interbank: en esta modalidad, los usuarios deberán descargar el aplicativo Tunki en su teléfono celular y habilitar la billetera electrónica que les permitirá cobrar el bono.

- Banca celular del BN: por medio de la banca móvil del Banco de la Nación, quienes resulten beneficiados deben generar un código con el cual podrán retirar el dinero en cualquier cajero automático Multired.

- Giro por ventanilla: las personas designadas al cobro por esta vía pueden escoger el departamento, provincia y distrito; así como la entidad bancaria más cercana (entre las autorizadas) a su domicilio.

¿Cómo puedo realizar el retiro del segundo bono de 380 soles?

Las personas que acceden al Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ pueden hacer el segundo giro del subsidio económico a través de cuatro modalidades en los bancos autorizados: depósito en cuenta en el Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank, banca celular del Banco de la Nación y asignación de giro por ventanilla.

📌Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) resalta que ya suman 4.7 millones de hogares los que han cobrado su bono de S/ 760 https://t.co/TQ1X687jyb pic.twitter.com/lkjLxhDI5L — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 5, 2020

¿Hasta cuándo puedo cobrar el bono de 380 soles?

Desde el 1 de mayo, los beneficiarios pueden cobrar el segundo Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’. De acuerdo al Decreto de Urgencia 044-2020, este subsidio monetario puede ser retirado hasta después de 30 días de haber finalizado la emergencia sanitaria por el coronavirus, la cual fue extendida hasta el 7 de setiembre.

¿Quiénes pueden ser beneficiario del segundo bono Yo me quedo en casa de 380 soles?

El padrón de beneficiarios del segundo Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ es conformado por cerca de 2,7 millones de hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema y, además, que se hallan en situación de vulnerabilidad por el contexto del coronavirus.

¿En qué consiste el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ es un subsidio económico de 760 soles que tiene como objetivo contribuir con el 75 % de las familias a nivel nacional en situación de pobreza y extrema pobreza. Se entrega en dos armadas para proteger económicamente a los hogares más vulnerable en el contexto del coronavirus.

¿Cuántos bonos está entregando el Gobierno?

El Gobierno dispuso 4 bonos destinados a distintos sectores de la población en el contexto de la emergencia sanitaria del coronavirus, la cual fue extendida hasta setiembre de 2020. A continuación, conoce si eres beneficiario de alguno de los subsidios monetarios a través de sus plataformas online:

- Bono 380 ‘Yo me quedo en casa’: “bono2.yomequedoencasa.pe”

- Bono Independiente: “bonoindependiente.pe”

- Bono rural: “bonorural.pe”

- Bono Familiar Universal: “bonouniversalfamiliar.pe”