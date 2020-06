Empresas se resisten a sucumbir en plena crisis económica de la COVID-19

El Gobierno espera que la economía opere en poco más del 80% cuando termine la fase 2. Incluso, en una primera instancia, en esta etapa se recuperarían unos 500 mil empleos con el retorno de 780 mil empresas de los rubros de agricultura, minería, manufactura, construcción, comercio y servicios.

Asimismo, durante la semana se dispuso que se reactiven los centros comerciales y conglomerados –junto a otras 28 líneas de negocios– agregándose otras 37 mil empresas y 162 mil puestos de trabajo.

"Vivimos una situación durísima e insostenible. Por la pandemia tenemos complicaciones emocionales y financieras. Al menos ahora tenemos algo para poder operar, aunque algunos desaparecieron", comenta con cierto alivio Víctor Hugo Montalvo, gerente general de Montalvo Spa.

Este sector integra a más de 40 mil agremiados en Juntos por la Peluquería, y genera 153 mil puestos de trabajo que se encuentran paralizados desde marzo y se negaron a trabajar a domicilio por ser un rubro que no dominan.

"No es que ahorita que volvamos a atender las cosas vuelvan a la normalidad. Tardaremos meses en hacerlo. Hay locales que tendré que cerrar porque a las justas podré pagar la mano de obra. La pérdida es cuantiosa y me reservo a arrojar cifras sobre números poco esclarecidos", sentencia Montalvo, quien estima que solo el 60 o 70 por ciento de los salones a nivel nacional volverán a atender desde el próximo lunes porque no están listos.

Hoteles a media máquina

Mientras las fronteras permanecen cerradas y el sector aéreo paulatinamente afina su retorno, los hoteles categorizados vienen trabajando desde la fase 1 a un nivel inferior de lo habitual, sumándose ahora los hospedajes.

"El impacto ha sido significativo. Nuestras ventas cayeron en 90% y el único negocio minúsculo en estos meses consiste en el servicio a repatriados por el Gobierno o para trabajadores de entidades privadas que requieren estar en cuarentena antes de reincorporarse", cuenta a este diario Hugo Desenzani, CEO de hoteles Libertador.

Desenzani recordó que para el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), el turismo emplea a 1,4 millones de personas y para este año recibiremos entre 1 y 1,5 millones de extranjeros, los cuales "son prácticamente los ya acogidos en el primer trimestre", afectando severamente a millones de familias que dependen directa e indirectamente de este negocio.

“Las caídas serán significativas para nosotros, estimándolas sobre 100 millones de dólares. Son números gruesos”, reconoce el CEO de Libertador, cadena que opera solo en Lima y mantiene cerrados sus locales en provincia, y ante los estragos del Covid-19, acordaron, de manera voluntaria, reducirles el sueldo (a no menos del 50%) y la jornada a sus 1.900 empleados según los puestos.

Paladar alicaído

“Es una situación difícil. De la noche a la mañana me cortaron las alas y estamos invirtiendo sobre un dinero que no hay”, afirma Ángel Urpeque, propietario del restaurante Bolívar, un buffet que se limita a despachar como máximo 30 platos al día desde que retomó su actividad en la fase 1.

Cabe precisar que en abril de este año el INEI aseveró que el subsector restaurantes cayó un 93,78% debido al cierre de establecimientos por la emergencia sanitaria.

Ángel comenta que destinó S/ 16 mil para reestructurar su negocio, implementando los protocolos sanitarios para sus diez empleados (dos cocineros y dos telefonistas, cuatro motorizados y un despachador).

“Invertí cerca de un millón de dólares en este local y me resultó rentable. Por las mañanas con los buffetes y por las noches teníamos una clientela fija que venía a tomarse unos tragos”, recuerda con resignación al otro lado de la línea, preocupado por ampliar su público objetivo con uno de los platillos más emblemáticos del Perú: el pollo a la brasa.

“Todos los días luchamos. Competimos contra las grandes cadenas, y solo cubrimos distritos aledaños a Pueblo Libre. Ganarse la confianza del público no es fácil, por lo que apelo a la sazón del maestro pollero y a la papa peruana. Busco marcar la diferencia de boca en boca”, finaliza.

