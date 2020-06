Asbanc sobre Reactiva: “rechazamos tajantemente que se cuestione la buena fe de los bancos”

Ante las afirmaciones del primer ministro, Vicente Zeballos sobre el accionar del sistema bancario en entregar los créditos del programa Reactiva Perú, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) fue enfático y rechazó tajantemente la buena de de los bancos en su presentación en dicho programa.

“Las entidades representadas por Asbanc se sumaron a Reactiva Perú y a otras iniciativas del Gobierno, como la entrega de bonos sociales, con la intención de contribuir con el país en una hora crítica, que requiere del esfuerzo, el compromiso y la solidaridad de todos”, indica el comunicado de Asbanc.

PUEDES VER: Produce impulsará digitalización de 100 mil mypes peruanas

También recordó que Reactiva Perú es un programa diseñado e impulsado por el Gobierno, en el cual las entidades financieras funcionan como una “tubería” de liquidez para que las empresas puedan reponer su capital de trabajo en un contexto de grave emergencia nacional.

“Las condiciones, requisitos y exclusiones de Reactiva Perú están contenidos en los decretos legislativos 1455 y 1457, normas refrendadas por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía y Finanzas”, acotó.

“Por otro lado, se implica que los bancos podríamos haber entregado préstamos a empresas que vendrían siendo investigadas por delitos de corrupción. Sobre este punto, tenemos que aclarar que las investigaciones penales y sus investigados son de carácter reservado por lo que las entidades financieras no tienen cómo conocer quién oficialmente tiene dicha calidad, los trascendidos periodísticos sobre dichas investigaciones no constituyen información oficial y el Gobierno no ha puesto a disposición del sistema una base de datos de esas empresas”, sentenció el gremio.

En esa misma línea señaló las condiciones que se acordaron para acceder al programa.

● No tener deudas tributarias administradas por la Sunat exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) al 29 de febrero de 2020.

● Tener una clasificación de riesgo de “normal” o “con problemas potenciales”.

● No ser empresa vinculada de la entidad financiera que brinda el préstamo.

● No estar comprendidas en el ámbito de la Ley No 30737, referida a delitos de corrupción y conexos.

● No prepagar obligaciones financieras vigentes antes de cancelar los créditos de Reactiva Perú.

● No distribuir dividendos ni repartir utilidades, excepto el porcentaje correspondiente a los trabajadores, durante la vigencia del crédito otorgado.

En esa línea, Asbanc se mostró sorprendido que, “funcionarios del Gobierno que refrendaron los requisitos detallados anteriormente o que no se pronunciaron pidiendo cambios en su momento, hoy cuestionen que en Reactiva Perú no se aplicaran otras condiciones o restricciones que en ninguna circunstancia son parte del marco legal del programa”.

Con respecto al balance de Reactiva Perú, la entidad precisó que 23 entidades financieras han evaluado y desembolsado con una velocidad histórica préstamos a 71 mil 553 empresas, por un monto total de 34 mil millones de soles, respetando estrictamente el marco normativo estipulado en dichos decretos legislativos, lo cual ha sido verificado por Cofide en cada operación crediticia.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.