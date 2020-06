Adex: Digitalización de procesos en comercio exterior hará más competitiva la oferta exportable

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer, respaldó los alcances del Decreto Legislativo N° 1492, el cual aprueba las disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior, pues ayudará a reactivar el país, transparentar el modelo logístico y hacer más competitiva la oferta exportable nacional.

Durante su participación en la cuarta sesión virtual del grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los Decretos de Urgencia, Decretos Legislativos y Tratados Internacionales Ejecutivos, de la Comisión de Constitución y Reglamento del parlamento, que trató el tema “Decreto Legislativo N° 1492-2020, norma sobre reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior”.

“ADEX está de acuerdo con la norma pues lo único que plantea es la transparencia. No maniata, regula, o prohíbe actividades que cambian la libertad de contratación, solo busca transparentar las operaciones e impulsar la digitalización con el objetivo de mejorar las capacidades del país”, refirió.

Reactivación del país

Añadió que no tener costos logísticos competitivos frena el desarrollo de la nación, en ese sentido, solicitó a los congresistas responsabilidad para tomar decisiones respecto a ciertas normas elementales, que, en medio de la crisis sanitaria, son importantes para ayudar a superar el difícil momento que vivimos.

“La cadena logística no tiene fronteras. Esta norma (Decreto Legislativo N° 1492) no solo tiene que ver con el comercio en el país, sino con la reactivación económica y no lo lograremos si no sacamos adelante las exportaciones. Vender al mundo nos permitirá salvar la vida de las personas”, apuntó Fischer.

Agregó que la crisis afectó el transporte de personas, el transporte aéreo y marítimo de carga por lo que los empresarios enfrentan sobrecostos y situaciones que no se habían visto antes como la menor oferta de servicios navieros y otros.

“Esta norma (Decreto Legislativo N° 1492) tiene que ver directamente con la reactivación y no lo lograremos sino sacamos adelante las exportaciones. Deben ingresar más divisas al país, por ello pido a los congresistas tomar en serio la situación que atraviesa el Perú. Es un gran desafío y una responsabilidad histórica que les compete”, concluyó.

La reunión fue presidida por el congresista Gino Costa y tuvo la participación de la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona; el representante de la CCL, Juan Antonio Morales, de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), Enrique Ghersi y de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), Aníbal Quiroga, entre otros.

