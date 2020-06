El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que los vuelos comerciales al interior del Perú retornarán en los primeros días de julio tras meses de para. “Estimamos que la reanudación de vuelos domésticos y nacionales debería producirse dentro de los primeros quince días del próximo mes”, indicó.

En cuanto a los protocolos sanitarios, el titular del MTC precisó que ya tienen los lineamientos por parte de los aeropuertos y las aerolíneas. Estos se encuentran en fase de validación por el Ministerio de Salud (Minsa).

“No habrá ningún tipo de venta a bordo ni ningún tipo de elementos innecesarios como revistas. Se realizará también un proceso de desinfección en los baños cada 15 o 20 minutos”, sostiene a este diario José Raúl Vargas, CEO de Sky Perú.

Además, puntualizó que emplearán unos filtros de aire HEPA, los cuales remueven partículas microscópicas con una efectividad del 99,9%, logrando que el aire de la cabina posea los mismos estándares de un quirófano, permitiendo la limpieza del aire cada tres minutos.

El turismo puede esperar

Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), destacó que al aeropuerto internacional Jorge Chávez solo ingresarán los viajeros, y el uso de mascarillas será obligatorio, así como el lavado de manos en los accesos. Se colocarán cámaras térmicas y se respetará el distanciamiento social.

Sobre el aforo en las aeronaves, contó que no hay ninguna restricción para regularlas, mas considera que "en un principio no irán a capacidad" porque "las personas que comenzarán a viajar serán solamente aquellas por una necesidad específica como trabajo o asuntos familiares. No creo que se comience a reanudar con un tema de turismo como antes", aseveró.

Volver a casa en crisis

“En el avión que me trajo a Lima más importaba llenarlo. En cambio, en los anteriores que tomé para llegar a Holanda desde Malasia, sí se respetaba el espacio entre asientos”, comenta Fernando Casanova, uno de los miles de repatriados en vuelos humanitarios.

Por su parte, el estudiante Diego Sánchez –quien, al igual que Fernando, tuvo que pagar más de 600 euros para regresar– cuestionó las irregularidades por parte de Indeci para llevar a los viajeros a la cuarentena, lo que atentó contra el orden establecido desde su embarque en Madrid.

“Sí se tomaron las medidas sanitarias correspondientes. El Consulado me ubicó en un vuelo y una vez en Lima hubo una correcta atención para el desembarque. El único problema fue a la hora de trasladarnos a los hoteles para el aislamiento. Primó la desorganización”, cuenta Sánchez.

Datos

Alternativa. Lozada aclaró que el transporte terrestre interprovincial también espera la aprobación del Minsa.

Vía web. Tanto Sky como Latam informaron que los usuarios ya pueden ir separando sus boletos a partir del 1 de julio.

