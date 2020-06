Economía peruana recién se recuperaría en el 2022

Los estragos que dejará la pandemia del Covid-19 aún se verían hasta el primer trimestre del 2022, fecha en la que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que recién se recuperará la economía peruana.

Esto se debe a que, al cierre de este año, el Producto Bruto Interno (PBI) caería en -12,5%.

“Estimamos para este año una caída de -12,5%, frente al estimado que teníamos antes de +3,8%. En enero y febrero se estaba mostrando que esta cifra podía cumplirse, pero como resultado de la pandemia cayó completamente”, señaló Julio Velarde, presidente del BCRP.

A detalle, el resultado de este año se debería principalmente a que para frenar la propagación del virus, Perú ha sido uno de los países con mayores restricciones impuestas, lo que generó que sea uno de los más golpeados por la crisis.

Asimismo, se prevé la contracción de los sectores como manufactura (-23,8%), construcción (-25,4%), comercio (-23,6%), minería (-10,2%) e hidrocarburos (-14,4%).

En contraste, los sectores pesca y agropecuario terminarían el año en positivo al registrar 9,5% y 1,3%, respectivamente.

Por el lado de la demanda interna, se estima que bajará -11,9% debido a la disminución de la inversión privada en -30%, el consumo privado en -9,4% y la inversión pública en -8,5%.

Velarde precisó que la mayor caída del PBI de este año se dará en el segundo trimestre (-31,9%). Y, aunque en menor medida, los demás periodos del año también cerrarán en rojo.

Es así que para el primer trimestre del 2021 se espera una ligera contracción de la economía en -0,1% para luego dar pase al proceso de recuperación.

“Comenzamos a recuperarnos, pero aún hay incertidumbre. Hay sectores afectados que no van a poder abrirse. Estamos hablando de discotecas, estadios, cines o el turismo que se verá afectado por bastante tiempo”, manifestó Velarde.

Agregó que dependiendo de la evolución de la situación sanitaria del país, las medidas de política fiscal y monetarias que se atiendan y que el marco que favorece la inversión se mantenga, en el 2021 la economía crecería 11,5%.

Sin embargo, esto no sería suficiente para mitigar la caída de este año provocada por el coronavirus y regresar a los niveles antes de la crisis. “Recién el primer trimestre del 2022 recuperaremos el nivel del 2019. En cuanto a crecimiento, son dos años perdidos”, enfatizó.

Pobreza en aumento

La caída de la economía trae consigo el aumento de la pobreza, que para este año se incrementaría en 27,4%, según estimó el BCRP. Este porcentaje es mayor al 20,5% registrado en el 2019.

“Es un estimado, dependerá de la reacción que tengamos. De cómo se comporte la economía. Tengo la esperanza de que si se aplican las medidas monetarias y fiscales sensatas y se activen los códigos de apertura de la economía, se reducirá la pobreza”, acotó el titular del BCRP.

Bono mensual a las familias

Velarde también indicó que el Gobierno debe otorgar al menos un bono mensual a las familias, con el fin de inyectar liquidez directa a los hogares.

“Yo creo que realmente se necesita al menos un bono mensual. Aunque con un mejor diseño, pero sí es necesario. Obviamente no puede cobrarse indefinidamente, eso le corresponde al MEF, pero sí creo que es necesario”, manifestó.

Recordó que cuando se estableció el primer bono de S/ 380, estaba pensado en 15 días de pandemia. “Después se amplió al doble (S/ 760) y aún así es básicamente solo para un mes, ha sido muy poco”, acotó.

Opinión

Julio Velarde, presidente del BCRP:

“La caída ha sido terrible, inimaginable. Yo no he vivido una situación como esta nunca. Son caídas dramáticas y no es tan fácil revertirlo. Incluso hay mucha gente que no va a querer gastar”.