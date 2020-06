Con la crisis de la COVID-19 se optaron por soluciones financieras digitales para mantener a flote las transacciones económicas en el Perú, trayendo así una serie de términos con los que no estamos tan familiarizados.

Menos del 5% de la población posee conocimientos financieros, según un estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de 2018, y para ello, Christophe Robilliard, jefe de operaciones de Ligo, explica cuatro términos que permitirán comprender la situación actual.

Dinero electrónico o e-money. Es un valor monetario que se almacena en un soporte electrónico y con el que se pueden realizar transacciones a través de internet. ‘‘Es transformar tu dinero físico en dinero digital, que puedes almacenar en un medio como una tarjeta prepago o un monedero electrónico'‘, resalta.

Neobanco. Es una fintech con licencia de dinero electrónico que ofrece servicios financieros 100% digitales y prioriza la experiencia de los clientes, ya que no cobran comisiones o mantenimiento. Además, posee la ventaja de no tener un legado tecnológico complejo ya que no tienen redes de distribución física.

Tarjeta virtual. Este permite hacer compras, pagos y retiros en efectivo sin contacto alguno, y posee – al igual que las físicas – numeración, fecha de caducidad y verificación, sin embargo, las que ofrecen las fintechs como Ligo, son independientes y no están asociadas a cuentas bancarias, dándole al cliente el total control del monto que deposite y gaste con cada tarjeta.

'‘Por ejemplo, través de la app o web de Ligo puedes crearte una cuenta, y te ofrecen una tarjeta virtual Visa o MasterCard virtual de forma gratuita y sin costo de mantenimiento'‘, precisa Robilliard.

Billetera digital o e-wallet. Funcionan como sustitutos de medios de pago tradicionales, y desde una app, se puede administrar el dinero para transacciones rápidas y seguras.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda