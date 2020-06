Bono Rural: consulta si te corresponde el subsidio de 760 soles y cronograma de pagos

LINK Bono Rural Agrario | El Gobierno peruano habilitó distintos bonos o ayudas económicas a las familias y hogares de recursos limitados, a raíz de la suspensión de actividades desatada por el brote del nuevo coronavirus en el país. Uno de estos subsidios monetarios es el Bono Rural de 760 soles, oficializado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020, y destinado a garantizar el bienestar de los hogares del sector agrario en situación de pobreza y pobreza extrema, y solventar sus gastos básicos. De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), serán cerca de 1 millón 98 mil hogares los que recibirán este soporte económico; además, el Midis ha creado una página web de consulta para que los beneficiados puedan conocer si son acreedores del bono. Por otro lado, se ha facilitado una línea telefónica gratuita para resolver alguna duda respecto al programa del Estado. De este modo, las personas podrán llamar al 101 para cualquier consulta. Cabe resaltar que la subvención del Gobierno se puede cobrar hasta 30 días después de terminado el estado de emergencia.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiarios del bono rural de 760 soles?

Si deseas conocer si eres uno de los beneficiarios del bono rural que fue implementado por el Gobierno del Perú, solo debes seguir algunos pasos luego de ingresar al portal web del subsidio económico. A continuación, te brindamos todos los detalles.

- Primero, debes ingresar a la página web del bono rural: bonorural.pe

- Segundo, debe colocar su número de DNI y la fecha de emisión de este en el recuadro que se le indica

- Finalmente, haga clic en consultar. Al cargar, le saldrá si es beneficiario y dónde cobrarlo.

Para acceder al Bono Rural de 760 soles, solo tienes que hacer clic en el siguiente enlace: https://bonorural.pe/#!/. Solo tienes que rellenar los espacios con tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

Cabe resaltar, que el subsidio está destinado a los hogares dedicados a la agricultura que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la crisis originada por la COVID-19.

¿Cómo consulto si soy beneficiario del Bono Rural si no tengo Internet?

En caso de que no tengas conexión a Internet, puede acercarte a cualquiera de los Tambos del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), en donde podrás realizar la consulta. Ahí encontrarás personal especializado que te ayudará y guiará, solo deberá llevar su DNI.

Cabe destacar que para asegurar una adecuada atención, el Midis habilitó 370 tambos o plataformas de atención en 21 departamentos del país.

¿Quiénes pueden acceder al bono rural agrario de 760 soles?

Las personas que pueden recibir el bono rural de 760 soles son aquellos que se encuentran en la clasificación de pobres o pobres extremos y viven en las zonas rurales del Perú, que hasta la fecha no han accedido a otros bonos del Estado. En esa línea, los beneficiarios tampoco deben pertenecer a ningún programa social que ha brindado el Gobierno debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Para identificar a los que van a recibir el bono rural se ha utilizado el Sistema de Focalización de Hogares. Esta información es cruzada con los padrones de los organismos anexados y programas especiales del Ministerio de Agricultura, acorde con lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Para realizar el cobro del bono rural agrario existen tres modalidades, las cuales se dan de manera flexible con el fin de que ningún beneficiario se quede sin cobrar el subsidio que brinda el Estado peruano. Las formas para cobrar los 760 soles son las siguientes:

- Cuenta bancaria: Debes tener en cuenta que si posees una cuenta en el Banco de la Nación, Caja Huancayo, Financiera Compartamos, Banco de Crédito del Perú, Caja del Santa, Caja Raíz, Banco Interbank, Caja Los Andes o Caja de Arequipa, tu bono será depositado ahí.

- Banca celular: El bono rural también se puede cobrar mediante el aplicativo del Banco de la Nación. Gracias a este procedimiento, luego se podrá retirar los 760 soles en agentes y cajeros automáticos.

- Distribución directa: A través de esta modalidad, el Estado hará entrega del subsidio económico a más de 140.000 hogares agrarios gracias a los vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV),más conocidos como “carritos pagadores”. Para recibir el dinero, solo deberá acercarse con su DNI.

¿Dónde puedo cobrar el bono rural de 760 soles en el interior del país?

El Bono Rural de 760 soles se puede cobrar en las agencias del Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

Sin embargo, si te tocó la modalidad de cajeros Multired del Banco de la Nación, deberás seguir los pasos que te indica el portal. Pero, si vives en una localidad alejada, el Gobierno ha autorizado que se entregue el bono mediante vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV).

¿Cuándo se entrega del Bono Rural Yo me quedo en casa?

El Bono Rural “Yo me quedo en casa” se comenzó a entregar el 14 de mayo y será distribuido a más de 384.000 hogares del sector agrario afectados por la emergencia sanitaria decretada a causa del coronavirus.

Tal como sucede con las otras ayudas económicas del Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal, este podrá ser cobrado hasta 30 días después de haber culminado el estado de emergencia en todo el país.

Hasta cuándo podré cobrar el bono rural?

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del Estado?

Si ya has cobrado otro bono del Estado, no podrás acceder al bono rural de 760 soles, pues para poder ser una de los beneficiarios es requisito indispensable no haber accedido a ninguna ayuda económica del Gobierno o algún programa social.

¿Cómo puedo inscribirme para recibir el bono rural de 760 soles?

El Gobierno del Perú señaló que no existe un proceso de inscripción para recibir el Bono Rural de 760 soles, pues el padrón ya fue elaborado y aprobado por el Decreto de Urgencia N° 042-2020.

El único subsidio que lanzó una página web de inscripción es el Bono Familiar Universal a través de la siguiente web: registronacionaldehogares.pe/login, pero solo estuvo habilitada hasta el 3 de junio.

¿Qué es el bono rural de 760 soles?

El Bono Rural es un rescate económico de 760 soles para más de 1, 098.000 de hogares del sector agricultura que se encuentran en situación vulnerable por la cuarentena a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el Perú y no tienen como solventar sus gastos.

Por lo tanto, esta exclusivamente creado para personas que trabajan en el sector agrario en condición de pobreza y pobreza extrema, a los cuales se les otorgará el dinero gestionado por el Midis.