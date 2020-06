Directora financiera de Huawei prepara nuevo sustento contra extradición a Estados Unidos

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, viene preparando un nuevo argumento en un tribunal de Canadá con el fin de luchar contra la extradición a los Estados Unidos por acusaciones de presunto fraude financiero, según los documentos judiciales publicados el lunes.

Los abogados de Meng Wanzhou sostienen que el caso presentado por Estados Unidos a Canadá “están llenos de errores intencionales e imprudentes”, afectando sus derechos.

Meng, de 48 años, fue detenida en Vancouver el 1 de diciembre de 2018 a petición de los Estados Unidos, que presentó cargos por fraude bancario y se le acusó de engañar a HSBC Holdings Plc. sobre el negocio de Huawei Technologies Co. Ltd. en Irán.

La alta ejecutiva, hija del multimillonario fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha dicho que es inocente y está luchando contra la extradición.

Este arresto ha tensado las relaciones de China con Estados Unidos y Canadá.

Una presentación de powerpoint que Meng le dio a un banquero de HSBC en Hong Kong en 2013 fue citada como evidencia clave en su contra.

En esa presentación, Meng dijo que Skycom Tech Co. Ltd., una firma que operaba en Irán era “un socio comercial de Huawei”, mientras que los Estados Unidos lo han descrito como una filial no oficial.

Los abogados de Meng Wanzhou argumentaron que los fiscales omitieron las revelaciones clave que Meng hizo en la presentación con respecto a las operaciones comerciales en curso de Huawei en Irán y que Skycom trabajó con Huawei en ventas y servicio en Irán.

Sin esas revelaciones, sostiene la defensa, el resumen de los Estados Unidos del powerpoint era “materialmente engañoso”.

Los abogados de Meng también señalaron que el caso decía que sólo los empleados “junior” de HSBC sabían de la relación entre Huawei y Skycom. Ellos consideraron que es inverosímil que la alta dirección de HSBC no fuera consciente de la relación, dado que Huawei era uno de los mayores clientes de HSBC.

La defensa también apuntó a que la facilidad de crédito de 900 millones de dólares que los Estados Unidos dijeron que HSBC había extendido a Huawei no existió. Por el contrario, Huawei estaba en un acuerdo crediticio de 1 mil 600 millones de dólares con 26 bancos, además que la contribución total de HSBC se limitó a 80 millones de dólares, indicaron los abogados.

Los abogados mencionaron que Huawei nunca recurrió a la línea de crédito y fue cancelada en junio de 2017.

El lunes, la asistente de la jueza Heather Holmes, de la Corte Suprema de Columbia Británica, dijo en una conferencia sobre el caso que quería ser completamente informada del caso estadounidense, antes de recurrir a las afirmaciones de Meng de que sus derechos fueron violados cuando fue arrestada.

Un portavoz de los fiscales estadounidenses declinó hacer comentarios. HSBC no respondió inmediatamente. Una portavoz del ministro de Justicia canadiense se negó a hacer comentarios, ya que el caso se mantiene ante los tribunales.

El mes pasado, un juez canadiense permitió que continuara el caso de extradición, rechazando los argumentos de defensa de que los cargos de Estados Unidos contra Meng Wanzhouno constituyen crímenes en Canadá.

Fuente: Reuters.