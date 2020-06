Bono Rural: revisa AQUÍ si eres beneficiario y las modalidades de cobro de los 760 soles

Debido al impacto económico generado por las medidas adoptadas durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Martín Vizcarra creó diferentes bonos para mitigar estos efectos. Uno de ellos es el Bono Rural, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este subsidio consiste en la entrega de 760 soles para las familias más vulnerables y se aprobó a través del Decreto de Urgencia N° 042-2020. Por otro lado, el Midis creó tambos o plataformas de atención para los agricultores que no cuentan con acceso a internet y requieran asesoría. Asimismo, se diseñaron varias formas de pago del Bono Rural, y se distribuye a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras.

El Bono Rural forma parte del conjunto de subsidios que ha creado el Gobierno durante la emergencia por la COVID-19. Por este motivo, quienes hayan recibido un subsidio anterior no podrán ser beneficiarios de este programa. Es decir, las personas deben verificar si recibirán el Bono Independiente, Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y Bono Familiar Universal y constatar que no fueron seleccionados para ninguno de estos programas.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Bono Rural de 760 soles?

Las personas pueden consultar si son beneficiarios del Bono Rural de 760 soles a través de la plataforma oficial del Midis. Esta se encuentra en actividad desde el 14 de mayo de este año. Para acceder al portal web y consultar si son beneficiarios del subsidio deberán seguir los siguientes pasos.

- Ingresa a la página online oficial: “bonorural.pe”

- Escribe tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

- Clic en el código de seguridad.

- Accede a la opción “consultar”. Automáticamente, la plataforma te comunicará si eres beneficiario o no.

¿Cómo consultar si soy beneficiarios del Bono Rural si no tengo internet?

Las personas que no tengan acceso a internet podrán consultar en los tambos o plataformas de atención. Se han implementado 370 de ellos. En estos establecimientos también podrán obtener información sobre el Bono Rural Agrario, con la ayuda del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS).

Para solicitar más información acerca de los tambos o saber detalles sobre el Bono Rural, se puede llamar a la línea gratuita 101 desde las 8:30 a. m. y las 8:00 p. m. Asimismo, se pude ingresar en la web consultas.bonorural.pe, donde hay respuestas a preguntas frecuentes.

LINK para consultas del Bono Rural

El link oficial del Bono Rural es bonorural.pe. En él podrás consultar si eres uno de los beneficiario de los 760 soles. Recuerda que la población a la que está destinado este subsidio es la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Solo ingresa los daros de tu DNI y podrás saber si te corresponde cobrar el monto.

¿Cómo cobrar el Bono Rural?

El Decreto de Urgencia N° 042-2020 indica que el Bono Rural se cobra en el Banco de la Nación. Sin embargo, el Midis ha establecido otras modalidades para el cobro de los 760 soles, las cuales puedes revisar a continuación.

1. Depósito en cuenta: Los 110.000 hogares que serán beneficiarios deberán presentarse a las oficinas de Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos para cobrar el bono. Es importante resaltar que este grupo de hogares tendrá el depósito en su cuenta desde hoy.

2. Banca celular: Más de 485.000 hogares podrán acceder al bono desde esta modalidad. Asimismo, el retiro se podrá realizar a través de cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Distribución directa: En las localidades más alejadas del país, se hará entrega del bono a más de 140.000 hogares a través de vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Esta es una modalidad que se viene realizando de manera periódica con el pago de subsidios económicos de otros programas que otorga el Midis.

¿Cómo cobrar el Bono Agrario en zonas rurales?

Las entidades bancarias autorizadas para el cobro del Bono Rural de 760 soles son Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos.

Si la modalidad por la que recibirás el bono es por cajeros Multired del Banco de la Nación, tendrás que seguir los pasos que te indique la plataforma. Por otro lado, el Gobierno ha establecido que empresas transportadoras de valores (ETV) sean las encargadas de llevar el pago a algunas las zonas rurales.

¿Cómo me inscribo para recibir el Bono Rural?

El Midis indica que no hay un proceso de inscripción para ser beneficiario del Bono Rural de 760 soles. El padrón de las persona que recibirán este beneficio fue aprobado junto con el Decreto de Urgencia N° 042-2020. El registro para algún bono solo está autorizado para el Bono Familiar Universal: a través de la web registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cuándo pagan el Bono Rural?

El Bono Rural se paga desde el pasado 14 de mayo para mitigar los efectos negativos que ha tenido sobre la economía la pandemia de coronavirus. Cabe aclarar que los beneficiarios podrán cobrar el este subsidio hasta 30 días después de haber terminado el estado de emergencia.

¿Puedo recibir otro subsidio además del Bono Rural?

No es posible estar dentro del padrón de beneficiarios del Bono Rural y haber recibido o estar considerado para otros bonos. Los otros subsidios son el Bono Independiente, Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y Bono Familiar Universal.

¿Cuáles son los Bonos del Estado?

Hasta el momento se han anunciado 4 bonos destinados a distintos sectores de la población. A continuación, conoce si eres beneficiario de alguno de los subsidios.

