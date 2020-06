Locatarios denuncian a centros comerciales por no querer renegociar cobros de alquiler y servicios

Más de 150 locatarios y dueños de tiendas y establecimientos —agrupados en la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales (Elcop)— denunciaron a la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), presidida por Carlos Neuhaus, por no querer renegociar los cobros de alquiler y servicios.

Los pequeños y medianos empresarios explicaron que hasta el momento, los centros comerciales quieren cobrar la renta mensual de marzo, abril, mayo y junio —meses de paralización económica para dicha actividad— los que varían entre 7.000 soles a 35.000 soles, dependiendo del mall.

Además, del pago de 8,5% por concepto de mantenimiento de la renta y la renta variable por ventas. Asimismo, se les está exigiendo —previa reapertura— una “condición de pago” que implica llegar a un acuerdo respecto al proceso que se seguirá para el pago de los meses anteriores.

“Las medidas son abusivas, nosotros no decimos que no vamos a pagar, pero el contrato no puede ser el mismo que antes del Estado de Emergencia. Muchos pequeños negocios ya quebraron. Si nos imponen un acuerdo con cobros que no toman en cuenta el cierre de actividades por la COVID-19, la situación se nos hace insostenible”, expresó Marlenka Twigg vicepresidenta de Elcop.

En tal sentido, proponen la improcedencia del pago de arrendamiento de los meses de marzo, abril, mayo y junio, tiempo en el que los locales se mantuvieron cerrados.

“Vamos a aperturar con un 50% de aforo, y las ventas serán la mitad, pero nos quieren cobrar el 100% del alquiler, ¿como vamos a poder tener espaldas para cubrir esos gastos?”, comentó Twigg.

Asimismo, proponen la improcedencia de los pagos correspondientes al agua, luz, internet y cable de los meses de cuarentena. También proponen un pago de renta variable en función a las ventas, la suspensión de pagos de renta doble en los meses julio y diciembre y la reducción al 20% del cobro en mantenimiento y gasto común. Así como la improcedencia de la ejecución de cartas fianzas y cobros de resarcimientos sin sustento como lucros cesantes.

De igual modo, Twigg mencionó que si el dialogo no se llega a concretar, más de 600 tiendas no abrirán en dichos malls, lo que afectaría a 180.000 trabajadores, “esa masa laboral son las que generamos nosotros los locatarios, no los centros comerciales, ellos solo son una inmobiliaria que nos cobra por el espacio”, remarcó.

Apuntó que han perdido alrededor de 3 millones de soles más una caída del 70% de sus ventas si reaperturan con las condiciones del Gobierno para este sector. “Este año ya está perdido, no tendremos ganancias”, añadió.

Twigg sostuvo que en realidad son ellos los que aportan al fisco, con una recaudación de 21.737 millones de soles entre el 2015 y 2018, lo que significa más del 3% del PBI. “Eso es lo que generan nuestras tiendas”, afirmó.

Por último, invocaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de la Producción (Produce), así como a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para poder concretar un dialogo que tome en cuenta su situación. “No solo los grandes grupos pueden ayudar a reactivar la economía”, señaló.

A los grandes no se les toca

Asimismo, Twigg señaló que en julio y diciembre pagan doble renta por cada mes. “A los más chicos se les cobra más, mientras que a los más grandes hasta ni se les cobra. Esa es una injusticia”, manifestó.

Asimismo, resaltó la autorización tan agilizada por parte del Gobierno. De acuerdo a Twigg, se debe a la gran presión de grandes grupos económicos que controlan estos centros comerciales, como son el Grupo Intercorp y la familia Wong.

También destacó que los locatarios han tenido que pagar a proveedores de sus propios ahorros, a pesar de no haber podido acceder al programa Reactiva Perú, al cual sí tuvieron acceso los centros comerciales.