Sunass: Fraccionamiento de recibo de agua se realizará sin necesidad de convenio

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que los usuarios que no pudieron prorratear sus recibos emitidos en marzo de este año o que comprendan algún consumo realizado durante la emergencia nacional, podrán acceder al fraccionamiento de sus recibos hasta en 24 meses, sin necesidad de un convenio con las empresas, en un plazo máximo de 30 días posteriores a la conclusión del periodo del estado de emergencia.

Las prestadoras del servicio de agua potable deberán indicar en los recibos le monto fraccionado, el número de cuotas prorrateadas, el valor de cada una y el número de cuotas pendientes de pago.

PUEDES VER: Anuncian plan de inversión pública y lograr un millón de empleos

Cabe precisar que los recibos fraccionados no se consideran vencidos, por lo que no están sujetos al cobro de intereses o cargos moratorios para los beneficiarios del fraccionamiento establecido en el Decreto de Urgencia N° 036-2020: usuarios de la categoría social, usuarios de la categoría doméstica beneficiaria donde estén implementados los subsidios cruzados focalizados, cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales; y los usuarios de la categoría doméstica, cuyo consumo no supere los50 m3 mensuales, donde no se hayan implementado los subsidios cruzados focalizados.

Asimismo, Sunass recalcó que el total de beneficiados por el fraccionamiento asciende a cerca de 9 millones a nivel nacional.

‘’Los usuarios que no pertenecen a las categorías beneficiadas con el fraccionamiento también pueden solicitar a la empresa prestadora un fraccionamiento y convenir las condiciones de este’’, agregaron.

Finalmente, en cuanto a la negativa injustificada del fraccionamiento de pago de las facturaciones de los servicios de saneamiento dispuesta por el DU N° 036-2020 se considera como materia de reclamo.

Descuentos por el pago adelantado

Sunass precisó que las empresas puedan aplicar descuentos a los usuarios con el fin de fomentar el pago adelantado de cuotas de fraccionamiento, según corresponda.

“Es preocupación de la Sunass restablecer el equilibrio económico-financiero de los prestadores, de modo que se pueda transitar al restablecimiento de los programas de inversión, porque sin inversión la calidad del servicio se deteriora”, indicó Ivan Lucich, presidente ejecutivo de Sunass, quien reconoció que la recaudación se redujo en 50% y las EPS usan sus fondos de inversión para gastos de operación y mantenimiento.

Además, puntualizaron que no suspenderán el servicio de agua por un plazo de dos meses posteriores al levantamiento del estado de emergencia a los usuarios a los que no se les realizó la lectura del medidor y se les facturó por promedio histórico de consumo.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.