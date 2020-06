Algunas veces los medidores de luz y agua marcan un consumo muy elevado, ya sea por fallas técnicas del mismo medidor o por errores en el sistema. Esto genera un cobro adicional en el recibo, lo que perjudica el presupuesto mensual del consumidor.

Así como se pueden generar reclamos por la luz, se puede hacer lo mismo para el agua. Este procedimiento tiene ciertas etapas para resolver el conflicto. En esta nota te mostramos cómo puedes presentar la queja en caso tu recibo de agua haya tenido un costo adicional, los requerimientos que debes tener en cuenta y el proceso a seguir.

¿Cómo reclamar por recibo de agua muy alto?

Existen diferentes maneras a través de las cuales se puede generar un reclamo:

Vía escrita: puedes presentar un reclamo por escrito o a través de un formato establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en la mesa de partes. Cabe precisar que esta opción no es posible actualmente debido a las medidas restrictivas durante el estado de emergencia.

Vía telefónica: durante la cuarentena, el Aquafono se habilitó de lunes a domingo, las 24 horas del día. En este sentido, puedes realizar tu reclamo llamando al 317-8000.

Vía web: si deseas reclamar por internet, tienes dos opciones. Una, es acceder directamente a la página web de Sedapal ingresando AQUÍ. La segunda forma es a través del Facebook oficial de Sedapal, en donde podrás enviar un mensaje haciendo clic AQUÍ y recibirás la respuesta.

En ocasiones en recibo de agua es más elevado de lo habitual. (Foto: Internet)

¿Qué necesito para generar un reclamo?

Para poder generar un reclamo de forma física, deberás presentar tu recibo original por el cual estás reclamando. Además, el formato específico anteriormente señalado y la copia de tu DNI.

En tanto, si tu reclamo es de forma virtual, es importante tener a la mano tu recibo de agua. Cualquier otro requerimiento que se necesite te lo solicitarán en la web o página de Facebook durante el proceso de la queja.

¿Qué pasa si la empresa no hace caso a mi reclamo?

Si la empresa no da una solución a la solicitud de reclamo o si su respuesta no satisface las necesidades el consumidor, este podría presentar nuevamente un recurso para que se reconsidere evaluar el caso.

Por otra parte, también podría apelar a la resolución de la empresa. Allí el reclamo iría a una segunda instancia, y sería derivado dentro de un plazo de cinco días hábiles a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), con el objetivo de que sea resuelto por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos.

¿Cuál es el plazo para presentar mi reclamo?

El plazo para presentar tu reclamo es dentro de un plazo de dos meses como máximo, tomando como referencia la fecha en la que se emitió tu recibo. En caso de existir una ampliación de reclamo luego de la fecha de la presentación inicial, se podrá realizar luego de los 5 días hábiles.

¿Qué ocurre con mi deuda?

Mientras no se resuelva el inconveniente, Sedapal no podrá realizar ningún cobro de la deuda por la cual se está reclamando en las siguientes facturas, y tampoco podrá cortar el servicio. No obstante, la empresa sí podría hacerlo en caso el cliente incumpla con algún aspecto que no esté relacionado a la queja.

¿Dónde consultar mi recibo de agua virtual?

Sedapal tienen habilitado un portal web llamado Aquanet, el cual es una oficina virtual mediante la que podrás:

- Consultar tus saldos.

- Revisar recibos anteriores.

- Consultar consumos anteriores.

- Imprimir recibos simples.

- Verificar el gráfico de tus consumos históricos.

- Pagar tu recibo a través de tu cuenta en bancos.

- Formular consultas sobre los servicios.

- Obtener información sobre trámites, procedimientos, diversos servicios, centros de atención, cortes de agua, entre otros.