SEGUNDO CHEQUE DE ESTIMULO CONSULTA | La propagación del coronavirus en Estados Unidos ha generado una gran crisis en la economía del país, donde los más afectados fueron los ciudadanos de bajos ingresos. Por eso, el Gobierno de Donald Trump aprobó la distribución de Cheques de Estímulo mediante tarjetas de débito cargadas con un monto de 1.200 dólares. De esta forma, con el apoyo del Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés), se logró beneficiar a cerca de 80 millones de ciudadanos norteamericanos. Actualmente, la entrega de un segundo Pago de Impacto Económico se encuentra a la espera de la aprobación del Senado a través de la Ley Héroes.

Es importante recordar que la plataforma WEB del Gobierno estadounidense sobre los cheques estímulos se encuentra disponible tanto en inglés como en español. De esta manera, las autoridades esperan poder llegar a un mayor número de pobladores.

PUEDES VER: Científicos descubren una mutación en el coronavirus que lo vuelve más infeccioso

¿En qué consiste el estímulo económico de Estados Unidos?

La entrega del primer cheque de estímulo económico del Gobierno de Estados Unidos fue aprobada el último 27 de marzo. Gracias a su distribución, se repartieron 2 billones de dólares entre los contribuyentes del país.

La iniciativa fue desarrollada con el objetivo de respaldar financieramente a los ciudadanos que se han visto afectados por la crisis del coronavirus en todo el territorio nacional.

¿Cuándo se entregará el segundo cheque estímulo del IRS?

Hasta el momento, no se conoce la fecha exacta de una posible entrega, ya que el Senado de Estados Unidos aún debate la aprobación del segundo cheque estímulo de la Oficina de Rentas Internas (IRS). Pero, de pasar la Ley Héroes, se espera que la distribución de los 1.200 dólares inicie durante el mismo mes de junio.

¿Cuánto será el monto económico del segundo cheque estímulo?

El HEROES Act o la Ley Héroes, según lo establecido en el documento del Comité de Asignaciones de la Cámara, entregaría un pago directo de un máximo de 1.200 dólares por cada subsidio. Sin embargo, medios locales afirman que esto podría variar de acuerdo a las negociaciones que tengan lugar en el Senado.

¿Hasta cuándo puedo declarar impuestos para recibir el cheque?

El Servicio de Renta Interna (IRS) recordó a la ciudadanía que presenten sus declaraciones de impuestos antes de este 15 de julio, que es la fecha límite. Es importante recordar que las personas que no hayan presentado sus tributos no podrán ser evaluados para este beneficio.

¿Quiénes se beneficiarían con el segundo cheque estímulo?

Una de las problemáticas de Estados Unidos se encuentra en el desempleo. De acuerdo a información oficial, el país dirigido por Donald Trump cerró el mes de mayo con más de 41 millones de solicitudes de subsidio por pérdida de trabajo.

Por lo ya expuesto, se espera que el segundo cheque estímulo de la Oficina de Rentas Internas (IRS) esté dirigido a este sector de la población. Sin embargo, también hay una posibilidad de que el monto de 1.200 dólares sea destinado a las mismas personas que obtuvieron acceso al primer cheque.

¿Quiénes podrían acceder al segundo cheque estímulo del IRS?

Los ciudadanos elegibles para recibir los 1.200 dólares del segundo cheque estímulo serían aquellos que cuenten con un ingreso bruto menor a 75.000 dólares. Para esto, ellos deberán haber declarado sus impuestos en 2018 y 2019.

¿Los inmigrantes tendrán acceso a los cheques estímulo de IRS?

Los ciudadanos que pagaron impuestos entre 2018 y 2019 tienen acceso a los cheques estímulos de la Oficina de Rentas Internas (IRS). En el caso de los inmigrantes, trascendió que únicamente aquellos que tienen la ciudadanía tuvieron acceso al primer subsidio.

En cuanto al segundo cheque estímulo de Estados Unidos, existe una posibilidad de que los inmigrantes no ciudadanos puedan ser considerados pese a no tener un número de seguridad social. Sin embargo, esto dependerá de la aprobación o no del HEROES ACT.

¿Quiénes no tienen acceso al pago de cheques estímulos?

- Personas con visas B1/B2 y F1 por ser considerados como extranjeros no residentes.

- Inmigrantes indocumentados que pagan impuestos mediante un número ITIN.

- Familias con estatus migratorio mixto, osea que cuentan con miembros que son ciudadanos y otros que no.

- Personas con ingresos altos y sin hijos que ganan más de 99.000 dólares al año.

- Parejas casadas sin hijos que ganan más de 198.000 dólares al año.

¿Cómo recibiré mi cheque de estímulo del IRS en Estados Unidos?

El cheque de estímulo económico es distribuido a los beneficiarios del programa en forma de tarjeta de débito. Las personas no tendrán que acercarse a ninguna de las oficinas del IRS, sino que deberán estar al tanto del correo postal.

PUEDES VER: Estados Unidos elimina los derechos de las personas transgénero para atención médica

¿Cómo saber cuándo llegará la tarjeta EIP con el cheque de estímulo?

La tarjeta de débito del Pago de Impacto Económico llegará a las familias mediante correo. Sin embargo, no hay una fecha exacta para su llegada. Las personas pueden estar atentos o utilizar la aplicación Informed Delivery, para saber cuándo la recibirán.

Esta aplicación fue desarrollada por el United States Postal Service para notificar de manera gratuita a los usuarios sobre la llegada de nuevos correos, pero también sirve para administrar las encomiendas que están próximas a llegar.

¿Qué es la Ley Héroes, el proyecto que promueve el segundo cheque de estímulo?

La senadora Nancy Pelosi, junto al partido demócrata al que integra, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una ley llamada HEROES Act o Ley de Héroes. Dicha propuesta tiene como objetivo mitigar las consecuencias de la crisis económica del coronavirus en la población más vulnerable.

El proyecto de ley representa un total de 3 billones de dólares en apoyo financiero. Es decir, un 50 % más de lo ofrecido durante la entrega del primer cheque estímulo de la Oficina de Rentas Internas (IRS) con una cifra que alcanzó los 2 billones. De momento, todavía se encuentra en debate y a la espera de ser o no aprobada por un Senado con mayoría republicana.