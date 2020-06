Retiro AFP: Más de 3 millones 250 mil afiliados solicitaron el 25% de sus aportes

Del 18 de mayo al 12 de junio, más de 3 millones 250 mil afiliados solicitaron el registro del 25% de sus fondos con un tope máximo de 12 mil 900 soles (3 UIT). Dicho periodo corresponde al primer cronograma de retiro establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Hasta el momento, la suma total solicitada a las AFP asciende a 16 mil 484 millones de soles. Además, las AFP han depositado en las cuentas de los afiliados un total de 10 mil 389 millones de soles, y esa cantidad se incrementará de acuerdo a cómo los afiliados cumplan 10 días calendario después de presentada su solicitud.

Los depósitos en las entidades financieras se iniciaron desde el jueves 28 de mayo y actualmente, cerca del 43% de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), cotizantes y no cotizantes, han presentado su solicitud a través del portal consultaretiroafp.pe. Lo han hecho de forma rápida y sencilla, para lo cual las AFP activaron todos sus canales de comunicación con el fin de orientar a los afiliados para efectuar su trámite sin problemas.

Nuevo cronograma

Hoy inicia el segundo cronograma para aquellos afiliados que no hubieran podido registrar su solicitud en el primer periodo. La Asociación de AFP (AAFP) informó que este nuevo culminará el próximo 13 de julio. “Desde el 15 de junio los afiliados con una cuenta en una entidad financiera o no, podrán ingresar su solicitud de retiro desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. Las fechas para solicitar el retiro del dinero están acordes al último dígito del DNI al igual que en el período anterior.”

La AAFP recordó que existen ocho entidades financieras en la que los afiliados podrán recibir el monto solicitado ingresando únicamente su número de cuenta, y otras ocho en donde deberán ingresar su código de cuenta interbancario (CCI). El primer grupo está conformado por el Banco de la Nación, BanBif, BCP, BBVA, Interbank, Banco Pichincha, Soctiabank y Caja Huancayo; mientras que, para el segundo caso son Banco de Comercio, Banco Falabella, Banco GNB, Crediscotia, Caja Arequipa, Caja Piura, Caja Sullana y Caja Tacna.

Transparencia para el afiliado

Para dar más transparencia a la información, la Asociación de AFP ha lanzado una sección de estadísticas que permitirá a los afiliados y al público en general acceder a datos actualizados sobre el Sistema Privado de Pensiones.

“Creemos que es muy importante brindar más información transparente y consolidada para que las personas puedan conocer detalles del sistema, como la composición de la inversión que realizan las AFP, la evolución de la rentabilidad de los fondos, el nivel de pensiones, y así poder hacer un análisis personal sobre la situación y funcionamiento del sistema”, sostuvo la presidenta de la AAFP, Giovanna Prialé.

Portal de estadísticas: http://estadisticas.asociacionafp.pe/ActiveAffiliatesAccordingAfp

