Ante la emergencia sanitaria nacional decretado por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha dispuesto una serie de facilidades tributarias para los contribuyentes.

Entre ellas, la Sunat dispuso -durante el tiempo que dure el estad de emergencia- no sancionar las infracciones tributarias que cometan las personas y empresas. Por ejemplo: Si un contribuyente no cumplió con presentar su declaración anual del Impuesto a la Renta hasta el 6 de abril (fecha de su vencimiento), no será sancionado por dicha infracción.

Además, se prorrogó las fechas de vencimiento de las declaraciones de impuestos:

Declaración Anual de Impuesto a la Renta 2019

Para los contribuyentes designados como principales contribuyentes que durante el ejercicio 2019 hubieran percibido ingresos hasta 5 mil UIT (21 millones de soles), les aplica el siguiente cronograma:

Mientras que para los demás contribuyentes obligados a la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2019, siempre que durante el ejercicio 2019 hubieran percibido ingresos hasta 5 mil UIT (21 millones de soles), les aplica el siguiente cronograma:

Declaración mensual de impuestos - periodo febrero 2020

Para los contribuyentes designados como principales contribuyentes que durante el ejercicio 2019 hubieran percibido ingresos hasta 2 mil 300 UIT (9 millones 660 mil soles), les aplica el siguiente cronograma:

En tanto, para los demás contribuyentes que durante el ejercicio 2019 hubieran percibido ingresos hasta 2 mil 300 UIT (9 millones 660 mil soles), se les aplica el siguiente cronograma:

Declaración mensual de impuestos para Principales Contribuyentes (marzo - junio 2020)

Estos son los nuevos plazos finales para las obligaciones tributarias correspondientes a estos periodos aplican sólo para los contribuyentes designados como principales contribuyentes, cuyos ingresos en el 2019 no superaron las 5 mil UIT (21 millones de soles).

Declaración mensual de impuestos (marzo - agosto 2020)

Estos son los nuevos plazos finales para las obligaciones tributarias correspondientes a estos periodos aplican para los demás contribuyentes (excepto principales contribuyentes), cuyos ingresos en el 2019 no superaron las 5 mil UIT (21 millones de soles).

Otra de las medidas tributarias adoptadas es la referida a los plazos de vencimientos de las cuotas de marzo, abril, mayo y junio del 2020, estableciéndose que si los contribuyentes efectúan los pagos correspondientes hasta el 31 de julio del 2020 no perderán el fraccionamiento otorgado.

