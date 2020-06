Retorno de vuelos aliviará estragos del COVID-19

A medida que pasan los días, el sector aéreo se mantiene a la espera de la aprobación del Gobierno para la reanudación de sus actividades comerciales, las cuales viven una abismal pausa desde que estalló la emergencia del Covid-19.

Según Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Perú es uno de los que ha sufrido a gran escala los embates de la pandemia y, por eso, urge el retorno de las operaciones.

“Hemos hablado con el Ministerio de Transporte de la importancia de reactivar la línea aérea en el país, que ha padecido de manera muy negativa (…), por lo tanto, es importante que a partir de julio se reabran los vuelos locales y, sobre todo, a nivel internacional”, señaló a este diario.

En ese sentido, estimó que el Perú perdió a la fecha 1,6 mil millones de dólares de ingresos, en comparación al 2019; y cerca de 14.740 puestos de trabajo están en riesgo solo para esta industria, sin considerar al turismo y la hotelería.

Otras piedras en el zapato son el cierre de Avianca en nuestro país y la entrada de Latam a un proceso de negociación con sus acreedores para reestructurarse por la crisis.

Protocolos en pausa

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Aeropuertos del Perú (ADP) y Lima Airport Partners (LAP) detallaron las medidas sanitarias que aplicarán para preservar la integridad de los viajeros y trabajadores en los aeropuertos.

PUEDES VER BCR acuerda continuar con su política monetaria expansiva y mantiene tasa de referencia en 0,25%

Estas concesionarias mantuvieron reuniones con el MTC, el Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Para que los vuelos nacionales reanuden desde el 1 de julio, las aerolíneas deben conocer los protocolos ya aprobados por la OACI, en línea a lo que dicta la OMS”, añadió el representante de IATA.

Se pudo comprobar que diversas aerolíneas ya están ofertando pasajes a destinos locales y extranjeros. Por ejemplo, Latam precisa que los pasajes al exterior se pueden ir pagando, aunque los arribos se regirán a las medidas restrictivas del país escogido, mientras que Sky aún no habilita esa opción de compra.

PUEDES VER Congreso: plantean eliminar calificación crediticia negativa

La clave

Caída. El sector aéreo sufrirá una pérdida neta de US$ 84.000 millones para este año, estima IATA. En Latinoamérica, el golpe será de US$ 4.000 millones. De cara al 2021, pronostican más perjuicios de hasta US$ 15 mil millones por la crisis.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.