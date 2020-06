La crisis mueve a los peruanos a actividades para complementar los ingresos del hogar, lo conocido como ‘recurseo’, incluso a casi un tercio de quienes normalmente no trabajan, como amas de casa, estudiantes y jubilados, o hacen labores independientes, según muestra la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación hecha con llamadas a teléfonos celulares al azar debido a la cuarentena.

El estudio, que consultó a la población del 21 al 28 de mayo últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en nuestro país con márgenes de error de 2.5 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Cerca de dos tercios de los peruanos (64% en la encuesta) no están trabajando, con una disminución respecto a lo que se detectó un mes antes (eran 76% en el sondeo de abril). En esta situación están un 30% del país porque ha perdido su empleo; un 20% porque normalmente no labora –amas de casa, estudiantes o jubilados, por ejemplo–; y un 12% porque no está trabajando en estos momentos, pero conserva su empleo.

La pérdida del empleo es mayor entre los más pobres (considerados en los niveles socioeconómicos D y E) y entre quienes viven en las zonas rurales de nuestro país.

En tanto, poco más de un tercio de los peruanos (36% en el estudio) sí está trabajando, en considerable aumento en un mes (eran 25% en la encuesta de abril). En esta condición están un 17% que labora desde sus casas, un 11% que está saliendo a trabajar con autorización y un 8% que sale a laborar sin permiso porque lo necesita.

El teletrabajo tiene mayor aplicación entre los más acomodados (de los niveles A y B).

Sin ingresos fijos

Entre trabajadores dependientes e independientes, estos últimos suelen ser los más afectados. Por ejemplo, mientras solo un 15% de los dependientes ha perdido su empleo, entre los independientes está situación llega a 39%, grosso modo. Los independientes son casi la mitad de la población peruana (un 47%), mientras que los dependientes solo una cuarta parte del país (un 26%), de acuerdo con este estudio.

Como sabemos, los trabajadores dependientes tienen ingresos fijos, es decir, saben cuánto recibirán (sus sueldos). No los tienen los independientes, que ganan según resulten sus negocios o actividades. Tampoco cuentan con ingresos fijos quienes normalmente no trabajan por ser amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados.

En estos dos últimos grupos (los independientes y quienes habitualmente no laboran porque son amas de casa, estudiantes, pensionistas o desempleados), cerca de un tercio (30% en el sondeo) ha tenido que hacer alguna actividad para complementar los ingresos de sus hogares en los últimos meses de crisis y confinamiento por la pandemia.

Estos grupos, independientes y quienes normalmente no trabajan, suman tres cuartas partes del Perú, grosso modo (74% en el estudio). Por tanto, resulta que cerca de una quinta parte del país son quienes no reciben ingresos fijos y tuvieron que ‘recursearse’.

El llamado ‘recurseo’ aumentaría nuestros índices de informalidad: son peruanos que entran precariamente al mercado laboral. De este modo, el estudio del IEP estima que un 75% de la población son trabajadores informales y solo un 25% son formales. Es decir, unas tres cuartas partes de nuestro país está laborando signados por la precariedad.

