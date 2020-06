Exportaciones de kión aumentaron 168 % durante la pandemia del coronavirus

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones de kión o jengibre aumentaron 137% en abril del 2020, acumulando un crecimiento sostenido de 168% en el primer cuatrimestre.

Pese a la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus (COVID-19), las exportaciones agropecuarias no tradicionales continuaron creciendo, de tal forma que entre enero y abril del presente año los envíos sumaron US$ 1 888 millones, representando un incremento de 3,8% respecto al mismo período del 2019 (US$ 1 819 millones).

PUEDES VER Empresas entre no contratar y reducir personal para julio-setiembre

Entre ellos, destacó el incremento de otros productos como el kión o jengibre (US$ 19 millones/+168%), cuyo desempeño obedeció a las mayores ventas a países como España (+529%), Países Bajos (+255%) y Estados Unidos (+124%), siendo los dos últimos el segundo y el primer importador mundial, respectivamente.

En ese período, 71 empresas peruanas exportaron este producto a 18 mercados del mundo; es decir, 25% más que el año pasado.

PUEDES VER Petróleo abre a la baja por incremento de inventarios en Estados Unidos

Como se sabe, al jengibre, que es rico en antioxidantes, además de su uso gastronómico, se le atribuyen beneficios medicinales como el de reforzar el sistema inmunológico. Es probable que, esta última razón, explique el incremento de su consumo dado este escenario de pandemia.

El Perú es el cuarto exportador mundial de jengibre después de China, Tailandia y la India. En el 2019, se exportó 23,4 mil TM de jengibre por US$ 41,5 millones, provenientes, principalmente, de Junín, región que más produce y exporta.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.